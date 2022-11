Bekommt er das Cockpit von Mick Schumacher? So tickt Nico Hülkenberg

Kehrt Nico Hülkenberg mit Haas-F1 2023 in die Formel 1 zurück? Freundin oder Frau, Kinder und Wohnort - so tickt "Hulk" Hülkenberg privat.

14.11.2022 | Stand: 17:37 Uhr

Nico Hülkenberg könnte ab der Formel-1-Saison 2023 als Stammfahrer in die Startaufstellung zurückkehren. Der 35-Jährige soll beim Team Haas F1 das Cockpit von Mick Schumacher bekommen, der damit nach zwei Jahren in der Formel 1 vorerst raus wäre.

Wer ist Nico Hülkenberg? Wie ist Nico Hülkenberg privat? In diesem Artikel gibt es Infos und News zum möglichen Comeback in der Formel 1 2023 und wir klären folgende Fragen:

In welchem Team begann Nico Hülkenberg seine Formel-1-Karriere?

Hat Nico Hülkenberg eine Freundin? Ist Hülkenberg verheiratet?

Hat Nico Hülkenberg Kinder?

Wie groß ist Nico Hülkenberg?

Hat Nico Hülkenberg Instagram?

Nico Hülkenberg wurde in Emmerich in Nordrhein-Westfalen nahe der holländischen Grenze geboren. Heute lebt der Formel-1-Fahrer in Monaco.

13 Jahre nach seinem Debüt könnte Nico Hülkenberg kommende Jahr in die Formel 1 zurückkehren. Im Jahr 2010 startete Hülkenberg seine Karriere als Stammfahrer beim Team Williams. Dort war er bereits Testfahrer, ehe er 2010 Teamkollege von Rubens Barrichello wurde.

Schon in seinem ersten Formel-1-Jahr konnte Hülkenberg einige Highlights setzen. Dazu zählen:

der erste WM-Zähler im dritten Saisonrennen in Malaysia.

Platz sechs beim Ungarn-GP 2010.

die Sensations-Pole-Position beim Brasilien-Rennen 2010.

Für welche Teams fuhr Nico Hülkenberg?

In seiner Karriere fuhr Hülkenberg für zahlreiche Formel-1-Teams. Ende 2010 verließ er Williams und heuerte als Test- und Reservefahrer bei Force India an (2011). Und so ging es weiter:

Force India (2012, Stammfahrer)

Sauber (2013, Stammfahrer)

Force India (2014 - 2016, Stammfahrer)

Renault (2017 - 2019, Stammfahrer)

Racing Point (2020, zwei Renneinsätze als Ersatzfahrer)

Aston Martin und Mercedes (2021, Ersatzfahrer, keine Einsätze)

Aston Martin (2022, ein Einsatz als Ersatzfahrer)

Haas-F1 (Stammfahrer und Nachfolger von Mick Schumacher)

Insgesamt hat Nico Hülkenberg bis heute 186 Starts bei Formel-1-Rennen absolviert. Aufs Podium schaffte er es in seiner Karriere bislang allerdings noch nie. Als bestes Ergebnis steht ein vierter Platz zu Buche.

Hat Nico Hülkenberg eine Freundin? Ist Hülkenberg verheiratet.

Nico Hülkenberg ist seit etlichen Jahren mit Egle Ruskyte liiert. Im Jahr 2021 fand die Hochzeit des Emmerichers mit der Designerin aus Litauen statt. 2022 heiratete Hülkenberg seine Ehefrau Egle auf Mallorca gleich noch ein zweites Mal, wie sie nach der Hochzeit auf Instagram bekannt gab. "Ich habe gerade das zweite Mal geheiratet, aber denselben Mann. Ich würde noch ein drittes, viertes und fünftes Mal Ja sagen", schrieb Egle Hülkenberg.

Nico Hulkenberg und Ehefrau Egle Ruskyte beim Monaco-Grand-Prix 2022 der Formel 1 in ihrem Wohnort Monte Carlo. Bild: IMAGO/Carl Bingham (Archiv)

Hat Nico Hülkenberg Kinder?

Nico Hülkenberg ist Vater einer Tochter. Im September 2021 brachte Hülkenbergs Frau Egle Tochter Noemi Sky zur Welt.

Nico Hülkenberg Steckbrief und Porträt:

Geburtstag: 19. August 1987

Alter: 35 Jahre

Geburtsort: Emmerich am Rhein

Wohnort: Monte Carlo, Monaco

Spitzname: "Hulk", "Hülki"

Größe: 1.84 Meter

Gewicht: 74 kg

Familienstand: verheiratet mit Egle Ruskyte

Kinder: eine Tochter Noemi Sky

Hobbys: Tennis, Klettern

Nico Hülkenberg: Instagram und Social Media

Der möglicherweise neue Haas-Pilot hat eine eigene Webseite. Aber auch auf Social Media ist Hulkenberg aktiv. Auf seinem Instagram-Kanal "hulkhulkenberg" hat er über 1,3 Millionen Follower, die er an seiner Karriere und seinem Privatleben teilhaben lässt.