So sehen Sie den Nachtslalom in Schladming heute live im TV und Stream

Ski-Weltcup: Wann wird der Herren-Slalom im Night Race Schladming im TV übertragen? Livestream, Zeitplan, News zum Start beim Nachtslalom von Schladming 2022.

25.01.2022 | Stand: 08:56 Uhr

Am Dienstagabend heißt es wieder: Deutschland gegen Österreich im alpinen Ski-Weltcup der Männer. Beim Slalom Night Race in Schladming auf der Planai tritt das deutsche Team um Linus Straßer (Lesen Sie hier die Ergebnisse vom Slalom in Kitzbühel) vom TSV 1860 München gegen die Stangen-Artisten aus dem Nachbarland an. Nur wenige Tage nach dem legendären Hahnenkamm-Rennen 2022 in Kitzbühel auf der Streif am Sonntag steht das Ski-Weltcup-Team der Männer wieder am Start. Die aktuelle Startliste finden Sie hier.

Schladming Night Race 2022 - Termine und Zeitplan beim Nachtslalom auf der Planai

Night Race 1. Durchgang, Dienstag, 25.01.2022, Start um 17.45 Uhr



Dienstag, 25.01.2022, Start um 17.45 Uhr Night Race 2. Durchgang, Dienstag, 25.01.2022, Start um 20.45 Uhr



Im Ski-Weltcup-Kalender 2021/22 der Männer sind in Schladming zwei Durchgänge eingeplant. Wegen Corona sind im Planai Stadion 2022 nur 1000 Zuschauer erlaubt.

Wenige Tage vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking ist das Night Race in Schladming gleichzeitig der letzte Slalom der Männer vor dem Olympia-Start am 4. Februar.

So sehen Sie das Night Race Schladming 2022 live im TV und Stream

Kostenlos im Live-Stream. Der 1. Durchgang aus Schladming wird ab 17.40 Uhr bei BR24Sport.de , in der BR24-App sowie als Facebook live bei BR24-Wintersport gestreamt.

wird ab 17.40 Uhr bei , in der sowie als gestreamt. Live im Free-TV in der ARD . Kommentator Markus Othmer und Experte Felix Neureuther sind am Mikrofon.

Kommentator und Experte sind am Mikrofon. Das BR Fernsehen zeigt den Finaldurchgang dann ab 20.15 Uhr live . Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer , Experte ist Felix Neureuther .

Fernsehen zeigt den Finaldurchgang dann ab . Moderiert wird die Übertragung von , Experte ist . Im Fernsehen werden die Rennen außerdem auf ORF 1 übertragen, das in weiten Teilen des Allgäus empfangen werden kann.

Im Vorjahr sicherte sich beim Nachtslalom in Schladming 2021 ein österreichisch-französisches Trio die Podiumsplätze. Der Österreicher Marco Schwarz siegte vor den Franzosen Clement Noel und

Alexis Pinturault. Pinturault könnte zum vierten Mal in Folge in Schladming auf dem Treppchen stehen.