Für den Oberstdorf-Weltcup der Nordischen Kombinierer gibt es noch Tickets

Nach einem erfolgreichen Wochenende in Seefeld kommen die Nordischen Kombinierer ins Allgäu. Für den Weltcup in Oberstdorf 2023 gibt es noch Tickets.

30.01.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Die Nordische Kombination macht am kommenden Wochenende Halt in Oberstdorf. Beim Weltcup vom 03. bis zum 05. Februar 2023 in der WM-Skisprung Arena Oberstdorf und im Langlaufstadion Ried kämpfen die Kombinierer unter anderem um die "German Trophy" - und die Lokalmatadoren Julian Schmid und Vinzenz Geiger zeigen sich nach Podestplätzen in Seefeld in bestechender Form.

Wer das live erleben möchte, kann sich freuen: Für alle Wettkämpfe des Weltcups in Oberstdorf 2023 gibt es noch Tickets.

Nordische Kombination in Oberstdorf 2023: Tickets und Preise

Sowohl für Freitag, Samstag und Sonntag können Wintersports-Fans Tickets für die Nordische Kombination in Oberstdorf 2023 buchen. Tagespreis am Freitag für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren: 12 Euro für die Kategorie I, 10 Euro für die Kategorie II. Die Stadionpläne finden Sie hier.

Für Samstag und Sonntag kosten die Tickets jeweils 30 Euro in der Kategorie I, 20 Euro für die Kategorie II. Wer alle drei Wettkampf-Tage besuchen will, zahlt für den Wochenendpass 60 Euro in der Kategorie I, 40 Euro in der Kategorie II. Kinder bis 7 Jahren kommen kostenlos in die Stadien - Kinder zwischen 8 und 12 Jahren erhalten die Karten günstiger.

Nordische Kombination in Oberstdorf: Zeitplan

Auf den beliebten Massenstart müssen Zuschauerinnen und Zuschauer in Oberstdorf diesmal verzichten, teilen die Organisatoren auf ihrer Website mit. Dafür gibt es am Samstag und am Sonntag jeweils einen Einzelwettbewerb. Der aktuelle Zeitplan:

Freitag, 03.02.2023: Provisorischer Wertungsdurchgang 08.00 Uhr: Stadioneinlass Skisprung Arena 09.00 Uhr: Offizielles Training HS 137 11.00 Uhr: Provisorischer Wertungsdurchgang HS 137 14.30 Uhr: Offizielles Training Langlauf im Ried 19.00 Uhr: Eröffnung mit Athleten-Präsentation im Nordic Park





Samstag, 04.02.2023: Einzelbewerb 09.00 Uhr: Stadioneinlass Skisprung 10.30 Uhr: Probedurchgang Skisprung HS 137 11.45 Uhr: Wertungsdurchgang Skisprung HS 137 13.00 Uhr: Stadioneinlass Langlauf 14.45 Uhr: Wettkampf Einzel 10km - danach: Siegerehrung im Stadion 19.15 Uhr: Siegerehrung im Nordic Park





Sonntag, 05.02.2023: Einzelbewerb 08.30 Uhr: Stadioneinlass Skisprung Arena 09.00 Uhr: Probedurchgang Skispringen HS 137 10.15 Uhr: Wertungsdurchgang Skispringen HS 137 13.00 Uhr: Stadioneinlass Langlaufstadion Ried 14.45 Uhr: Wettkampf Einzel 10 km - anschließend : Siegerehrung im Stadion



(Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten)

Nordische Kombination in Oberstdorf 2023: Anfahrt und Parken

Wer mit dem Auto zum Weltcup der Nordischen Kombination anreisen will, muss schnell sein. Die kostenlosen Parkplätze an der Skisprung-Arena sind begrenzt. Für Bahn-Reisende oder Übernachtungsgäste bieten sich die Pendelbusse an, die am Samstag und Sonntag zwischen Bahnhof und Langlaufstadion fahren. Zu Fuß ist man etwa 40 Minuten zwischen Schanze und Langlaufstadion unterwegs.