So sehen Sie die Nordische Kombination am Wochenende live im TV und Stream

Das dritte Weltcup-Wochenende steht in Österreich an. Drei Allgäuer sind unter den Top Ten. So sehen Sie die Nordische Kombination in Ramsau live im TV.

14.12.2022 | Stand: 12:28 Uhr

Nach zwei Weltcup-Wochenenden stehen die deutschen Kombinierer gut da. Unter den besten zehn bei den Frauen sind Nathalie Armbruster auf Platz 4 und Jenny Nowak auf Platz 7. Bei den Herren ist der Allgäuer Julian Schmid in der Gesamtwertung auf Platz 3, Vinzenz Geiger auf Platz 6. Manuel Faißt auf Platz 8 und Johannes Rydzek auf Platz 9. Am Wochenende geht es für die deutschen Kombinierer nach Ramsau am Dachstein.

Welcher Sender zeigt den Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombination live im TV oder im Stream?

Vom 16. Dezember bis zum 18. Dezember läuft das dritte Wettkampfwochenende des Weltcups 22/23 in der Nordischen Kombination. Das Erste sowie der ORF1 übertragen die Nordische Kombination. Und auch im Internet kann man die Nordische Kombination aus Ramsau 2022 live im Stream verfolgen. In der ARD-Mediathek.

Nordische Kombination in Ramsau 2022 live im TV und Stream

Freitag, 16. Dezember in der ARD: Das Springen der Frauen wird ab 9 Uhr übertragen gefolgt vom Springen der Herren. Ab 11.38 Uhr kommt dann noch der Kombinationslanglauf der Frauen auf 5 Kilometer dazu. Gegen 13.38 Uhr findet die Übertrag der 10 Kilometer für die Herren statt.

Samstag, 17. Dezember in der ARD: Ab 8.55 Uhr beginnt die Nordische Kombination mit Springen der Frauen und der Herren. Um 10.18 dann die 5 Kilometer der Frauen, sowie ab 14.03 Uhr dann die Übertrag der 10 Kilometer der Herren

Wer das per Livestream verfolgen möchte, kann dies bei der Sportschau tun. Der Livestream ist am Frietag ab 9 Uhr freigegeben. Am Samstag ist der Stream ab 8.55 Uhr abrufbar. Auch der ORF zeigt die Rennen. Am Freitag geht es um 8.30 Uhr los, am Samstag ebenfalls.

Wer die Highlights des ersten Tages sehen möchte, kann um 2.40 Uhr einschalten. Das Hauptprogramm des Österreichischen Rundfunks ist in manchen Teilen Bayern und des Allgäus frei empfangbar.

Nordische Kombination Weltcup 22/23: Termine, Zeitplan und Übertragung

Welcher Zeitplan gilt für die männlichen Teilnehmer beim Nordische KombinationWeltcup 2022/23? Welche Wettkämpfe werden wo ausgerichtet? In der Übersicht befinden sich alle Weltcup-Termine, die jeweiligen Austragungsorte und Infos zur Übertragung im TV und Stream:

17. - 18. Dezember 2022: Ramsau, Österreich - Skispringen HS 97, Langlauf 10 km

6. - 8. Januar 2023: Otepää, Estland (Mixed) - Skispringen HS 97, Langlauf 4 x 5 km / 10 km

14. - 15. Januar 2023: Klingenthal, Deutschland - Skispringen HS 140, Langlauf 10 km

21. - 22. Januar 2023: Chaux-Neuve, Frankreich - Skispringen HS 118, Langlauf 10 km

27. - 29. Januar 2023: Seefeld, Österreich - Skispringen HS 109, Langlauf 7,5 km / 10 km / 12,5 km

4. - 5. Februar 2023: Oberstdorf, Deutschland - Skispringen HS 106, Langlauf 10 km

11. - 12. Februar 2023: Schonach, Deutschland - Skispringen HS 100, Langlauf 10 km

25.2. - 4.März 2023: Planica, Slowenien (WM)(Mixed) - Skispringen HS 102, Team Skispringen HS 138, Langlauf 4 x 5 km / 10 km

11. - 12. März 2023: Oslo, NorwegenSkispringen HS 134, Langlauf 10 km

25. - 26. März 2023: Lahti, Finnland (Team) Skispringen HS 130, Team Langlauf Sprint, Langlauf 10 km

Weltcup Nordische Kombination der Frauen 22/23: Zeitplan, Termine und Übertragung

Die Frauen haben gegenüber den Männern weniger Termine. Von den zwölf Austragungsorten der Männer treten die Frauen nur an sieben an. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Länge der Langlaufstrecken meist fünf Kilometer beträgt, während die Männer in den meisten Fällen mindestens zehn Kilometer zurücklegen müssen. Eine Übersicht mit allen Terminen, Austragungsorten und Infos zur Übertragung gibt es hier