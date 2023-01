TV-Termine: Nordische Kombination am Wochenende nun doch in Klingenthal

Nordische Kombination im TV und Stream: Die Wettkämpfe in Chaux Neuve am 21. und 22. Januar fallen aus, dafür springt Klingenthal ein. Das kommt im Fernsehen.

18.01.2023 | Stand: 09:22 Uhr

Die Nordischen Kombinierer kämpfen massiv mit dem Wetter. Wurde noch am vergangenen Wochenende der Weltcup im heimischen Klingenthal 2023 abgesagt, springt der Ort in Sachsen am kommenden Wochenende (21./22. Januar) für Chaux Neuve (Frankreich ein). Dort herrscht akuter Schneemangel.

"Wir freuen uns natürlich riesig, dass der Wettkampf doch stattfinden kann", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch der sportschau. "Wir wissen, dass es eine riesige Anstrengung für den Veranstalter wird - wir haben Fotos gesehen, wie wenig Schnee da ist. Hut ab und vielen Dank."

Ein Heimspiel also für die Nordischen Kombinierer aus Deutschland - und das bei guten Vorzeichen. Im Estnischen Otepää gewann Julian Schmid mit einem einem furiosen Schlusssprint den Weltcup-Wettbewerb. Und im Mixed-Wettbewerb wurden die Deutschen nur von Norwegen geschlagen.

Nordische Kombination in Klingenthal 2023 live im Fernsehen und Stream - die Übertragung

Gute Vorzeichen für die Wettkämpfe am 21. Januar und 22. Januar auch für die Fernseh-Zuschauer. Das ZDF überträgt den Weltcup aus Klingenthal 2023 im TV-Programm und auch online im Stream. Welche Wettkämpfe stehen wann an - und wie passt das ins Fernseh-Programm des ZDF?

Nordische Kombination am Samstag (21. Januar) in Klingenthal im TV und Stream 13.40 Uhr: Springen der Männer - Übertragung im ZDF ab etwa 13:55 Uhr 16 Uhr: 10 Kilometer-Lauf der Männer - Übertragung im ZDF ab etwa 16 Uhr

Nordische Kombination am Sonntag (22. Januar) in Klingenthal im TV und Stream 10 Uhr: Springen der Männer - aktuell keine Übertraung geplant 13 Uhr - 10 Kilometer Langlauf der Herren - Übertragung im ZDF ab etwa 13.10 Uhr



Was erwartert die Nordischen Kombinierer in Klingenthal 2023?

Nach Ramsau in Österreich und Otepää in Estland geht es für die Nordische Kombination nun also doch ins sächsische Klingenthal. Und die Sparkassen Vogtland Arena ist mit ihrer zweitgrößten Schanze im Weltcup, die für ihre windigen und oftmals schwierigen Bedingungen berüchtigt ist, etwas ganz besonderes, so der Sportverband fis.