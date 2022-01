Kombinierer Riiber siegt in Seefeld - Geiger auf Rang zwei

Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger landet beim ersten Wettkampf beim Seefeeld Triple auf Platz Zwei. Der Oberstdorfer muss sich Riiber geschlagen geben.

28.01.2022 | Stand: 16:16 Uhr

Der überragende Nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat den ersten Wettkampf beim prestigeträchtigen Triple in Seefeld gewonnen. Der 24 Jahre alte Norweger setzte sich am Freitag in Österreich vor dem Oberstdorfer Vinzenz Geiger und dem Österreicher Johannes Lamparter durch. Riiber, der sich zuletzt wegen einer Rückenverletzung geschont hatte, untermauerte seine Position als Topfavorit für die Olympischen Winterspiele.

Auch die deutschen Athleten wollen dort um die Medaillen mitkämpfen. In Terence Weber, der Vierter wurde, Eric Frenzel auf Rang sechs und Johannes Rydzek auf Platz acht schafften es drei weitere Sportler aus dem Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch in die Top Ten.

Jarl Magnus Riiber gewinnt ersten Wettkampf der Kombinierer: Norweger siegt souverän

Der Weltcup in Tirol war auch vom starken Wind geprägt. Das eigentlich für die Mittagszeit geplante Skispringen konnte nicht stattfinden. Für die Startreihenfolge des 7,5 Kilometer langen Skilanglaufrennens wurde der provisorische Wertungsdurchgang des Vortages herangezogen.

Diesen hatte Riiber souverän gewonnen. Er ging mit einem Vorsprung von 57 Sekunden ins Rennen und gewann dieses 25,4 Sekunden vor dem zweitplatzierten Geiger. "Er ist einfach ein überragender Kombinierer, nahezu perfekt. Daran gilt es, sich zu messen", sagte Geiger im ZDF.