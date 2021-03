Peter Langosch hilft seit 45 Jahren bei Wintersport-Events in Oberstdorf - auch bei der WM

Peter Langosch aus Gelsenkirchen ist seit 45 Jahren als Helfer in Oberstdorf dabei - auch dieses Jahr bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf.

02.03.2021 | Stand: 08:22 Uhr

Sie sind die fleißigen Bienchen im Hintergrund: 1400 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgen bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf für einen möglichst reibungslosen Ablauf. Täglich stellen wir einen der vielen Volunteers vor – heute Peter Langosch aus Gelsenkirchen.

Es ist Peter Langosch’ schwerste Saison. Das liegt nicht an der Pandemie. Nicht am Lockdown oder den damit verbundenen Einschränkungen. „Es ist gut, dass ich wieder in Oberstdorf bin. Als Bayern-Fan bin ich auf Schalke sowieso immer der Aussätzige. Gerade in die dieser Saison“, sagt Langosch. „Aber jetzt hätte ich ohnehin keine Zeit für Fußball.“

Insgesamt drei Wochen ist der 66-Jährige ehrenamtlich im OK-Büro der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf für Akkreditierungen der Teams, Betreuer und Journalisten zuständig. Ein Full-Time-Job, den Langosch gerne ausübt – seit nunmehr über viereinhalb Jahrzehnten.

Seit 45 Jahren in Oberstdorf als Helfer dabei

„Oberstdorf liefert Weltklasse-Leistungen, wenn es um die Organisation dieser Events geht. Das Team ist stark, über Jahre eingespielt, wir bekommen tolles Feedback“, sagt Langosch. Und der gebürtige Thüringer muss es wissen. In 45 Jahren erlebte er die zwei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 1987 und 2005, mit Ausnahme von 2003 alle Vierschanzentourneen, Skiflug-WM, Langlauf-Events und Weltcups der Nordischen Kombination.

Bilderstrecke

Nordische Ski WM in Oberstdorf 2021 - Rückblick: Das waren die Highlights 2005

1 von 15 Wie schön wäre das: Jubelnde Fans bei der Nordischen Ski WM in Oberstdorf. 2021 wird es eine so ausgelassene Feier wie bei diesen norwegischen Zuschauern leider nicht geben, deshalb zeigen wir die schönsten Bilder der letzten Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert, AZV Wie schön wäre das: Jubelnde Fans bei der Nordischen Ski WM in Oberstdorf. 2021 wird es eine so ausgelassene Feier wie bei diesen norwegischen Zuschauern leider nicht geben, deshalb zeigen wir die schönsten Bilder der letzten Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert, AZV 2 von 15 Das deutsche Team freut sich über den 2. Platz bei der Nordischen Ski WM 2005 in Oberstdorf. Georg Hettich, Ronny Ackermann, Sebastian Haseney und Björn Kircheisen feiern die Silbermedaille in der Nordischen Kombination hinter Norwegen und vor Österreich. Bild: Ralf Lienert, AZV Das deutsche Team freut sich über den 2. Platz bei der Nordischen Ski WM 2005 in Oberstdorf. Georg Hettich, Ronny Ackermann, Sebastian Haseney und Björn Kircheisen feiern die Silbermedaille in der Nordischen Kombination hinter Norwegen und vor Österreich. Bild: Ralf Lienert, AZV 3 von 15 Das Skisprung-Stadion wird zur Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf eröffnet. Fans aus aller Welt sind mit Fahnen gekommen, um die Atheltinnen und Athleten zu unterstützen. Bild: Ralf Lienert, AZV Das Skisprung-Stadion wird zur Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf eröffnet. Fans aus aller Welt sind mit Fahnen gekommen, um die Atheltinnen und Athleten zu unterstützen. Bild: Ralf Lienert, AZV 4 von 15 Die Teams aus aller Welt ziehen bei der Eröffnungsfeier in die Skisprung-Arena in Oberstdorf ein. Auch die Athletinnen und Athleten aus Russland sind dabei. Bild: Ralf Lienert, AZV Die Teams aus aller Welt ziehen bei der Eröffnungsfeier in die Skisprung-Arena in Oberstdorf ein. Auch die Athletinnen und Athleten aus Russland sind dabei. Bild: Ralf Lienert, AZV 5 von 15 Vor dem Panorama der Oberstdorfer Berge kämpfen die Herren im Staffel-Langlauf gegeneinander. Die deutschen Athlethen Jens Filbrich, Andreas Schlütter, Tobias Angerer und Axel Teichmann belegen nach Norwegen den 2. Platz. Bild: Ralf Lienert, AZV Vor dem Panorama der Oberstdorfer Berge kämpfen die Herren im Staffel-Langlauf gegeneinander. Die deutschen Athlethen Jens Filbrich, Andreas Schlütter, Tobias Angerer und Axel Teichmann belegen nach Norwegen den 2. Platz. Bild: Ralf Lienert, AZV 6 von 15 Norweger, Östereicher, Italiener und viele mehr haben sich auf der Tribüne bei der Nordischen Ski WM 2005 in Oberstdorf eingefunden. Sie alle unterstützen ihre Teams. Hier beim Langlauf der Herren in der Doppelverfolgung 15 + 15 km. Bild: Ralf Lienert, AZV Norweger, Östereicher, Italiener und viele mehr haben sich auf der Tribüne bei der Nordischen Ski WM 2005 in Oberstdorf eingefunden. Sie alle unterstützen ihre Teams. Hier beim Langlauf der Herren in der Doppelverfolgung 15 + 15 km. Bild: Ralf Lienert, AZV 7 von 15 Der deutsche Athlet Ronny Ackermann küsst seine goldene Medaille. Er gewinnt bei der Ski WM 2005 den Sprint der Herren auf 7,5 km. Mit zwei weiteren Medaillen steht er am Ende aller Wettkämpfe ganz oben im Medaillenspiegel. Bild: Ralf Lienert, AZV Der deutsche Athlet Ronny Ackermann küsst seine goldene Medaille. Er gewinnt bei der Ski WM 2005 den Sprint der Herren auf 7,5 km. Mit zwei weiteren Medaillen steht er am Ende aller Wettkämpfe ganz oben im Medaillenspiegel. Bild: Ralf Lienert, AZV 8 von 15 Die Schneekönigin "Norda" und der Oberstdorfer Bub "Vincent" begrüßen die Zuschauer und Athleten zur Schlussfeier im Langlaufstadion. Die beiden Figuren haben den gesamten Wettkampf bei den Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf begleitet. Bild: Ralf Lienert, AZV Die Schneekönigin "Norda" und der Oberstdorfer Bub "Vincent" begrüßen die Zuschauer und Athleten zur Schlussfeier im Langlaufstadion. Die beiden Figuren haben den gesamten Wettkampf bei den Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf begleitet. Bild: Ralf Lienert, AZV 9 von 15 Die Athelten geben alles bei der Nordischen Ski WM. Hier zu sehen der Langlauf der Herren auf 50 km kurz nach dem Start. Bild: Ralf Lienert, AZV Die Athelten geben alles bei der Nordischen Ski WM. Hier zu sehen der Langlauf der Herren auf 50 km kurz nach dem Start. Bild: Ralf Lienert, AZV 10 von 15 Auch in der Dämmerung sind die Stadien in Oberstdorf gut gefüllt, wie ein Blick ins Sprungstadion beim Wettkampf auf der Großschanze zeigt. Bild: Ralf Lienert Auch in der Dämmerung sind die Stadien in Oberstdorf gut gefüllt, wie ein Blick ins Sprungstadion beim Wettkampf auf der Großschanze zeigt. Bild: Ralf Lienert 11 von 15 Bei der Eröffnungsfeier der Nordische Ski WM 2005 in Oberstdorf tanzen die "Wilden Mändle" im Stadion. Der sogenannte "Wilde-Mändle-Tanz" ist einer der ältesten Kulttänze im Brauchtum der Alpenländer. Bild: Ralf Lienert, AZV Bei der Eröffnungsfeier der Nordische Ski WM 2005 in Oberstdorf tanzen die "Wilden Mändle" im Stadion. Der sogenannte "Wilde-Mändle-Tanz" ist einer der ältesten Kulttänze im Brauchtum der Alpenländer. Bild: Ralf Lienert, AZV 12 von 15 Ronny Ackermann auf seinem Weg ins Ziel. Bei der Nordischen Ski WM gewinnt der deutsche Athlet 2005 den Sprint der Herren auf 7,5 km. Bild: Ralf Lienert Ronny Ackermann auf seinem Weg ins Ziel. Bei der Nordischen Ski WM gewinnt der deutsche Athlet 2005 den Sprint der Herren auf 7,5 km. Bild: Ralf Lienert 13 von 15 Marit Bjoergen aus Norwegen ist eine der Siegerinnen bei der Nordischen Ski WM 2005. Sie freut sich sichtlich über ihre Medaillen, die gleich in drei Farben erstrahlen. Bild: Ralf Lienert, AZV Marit Bjoergen aus Norwegen ist eine der Siegerinnen bei der Nordischen Ski WM 2005. Sie freut sich sichtlich über ihre Medaillen, die gleich in drei Farben erstrahlen. Bild: Ralf Lienert, AZV 14 von 15 Vor Erschöpfung bricht eine schweizer Atheltin beim Langlauf der Damen auf 30km zusammen und muss aus dem Stadion getragen werden. Bild: Ralf Lienert, AZV Vor Erschöpfung bricht eine schweizer Atheltin beim Langlauf der Damen auf 30km zusammen und muss aus dem Stadion getragen werden. Bild: Ralf Lienert, AZV 15 von 15 Flaggen aller teilnehmenden Nationen umgeben das Langlauf-Stadion in Oberstdorf. Auf den Rängen fiebern die Fans bei der Doppelverfolgung der Herren 15 + 15 km mit. Bild: Ralf Lienert, AZV Flaggen aller teilnehmenden Nationen umgeben das Langlauf-Stadion in Oberstdorf. Auf den Rängen fiebern die Fans bei der Doppelverfolgung der Herren 15 + 15 km mit. Bild: Ralf Lienert, AZV 1 von 15 Wie schön wäre das: Jubelnde Fans bei der Nordischen Ski WM in Oberstdorf. 2021 wird es eine so ausgelassene Feier wie bei diesen norwegischen Zuschauern leider nicht geben, deshalb zeigen wir die schönsten Bilder der letzten Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert, AZV Wie schön wäre das: Jubelnde Fans bei der Nordischen Ski WM in Oberstdorf. 2021 wird es eine so ausgelassene Feier wie bei diesen norwegischen Zuschauern leider nicht geben, deshalb zeigen wir die schönsten Bilder der letzten Skiweltmeisterschaften 2005 in Oberstdorf. Bild: Ralf Lienert, AZV

„Es fällt mir sehr leicht, über so viele Jahre dabei zu bleiben“, sagt Langosch. „Wir Helfer müssen zu jedem Zeitpunkt wissen, dass wir Teil des Ganzen als Dienstleister sind. Es ist wichtig, dass wir in unserer Arbeit immer Freundlichkeit an den Tag legen. Gerade in diesen Zeiten.“

Arbeit im OK-Büro bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Das Jahr der Pandemie habe auch die Arbeit im OK-Büro etwas entschleunigt, gesteht Langosch. „Die Zuschauer werden fehlen, es sind weniger Leute, weniger Journalisten und Ehrengäste. Das spüren wir hier oben auch. Aber all die Helfer arbeiten sehr intensiv zusammen. Wir lassen uns die WM nicht kaputtmachen.“ Das hat Langosch über die Jahre verinnerlicht.

Dabei hat der Rentner, der mit fünf Jahren nach Tiefenbach gezogen ist, bereits mit nur neun Jahren sogar das erste Mal ins Ehrenamt geschnuppert. 1964, die Skiflugwoche gastiert in Oberstdorf. „Wir haben damals Bleistifte an die Journalisten und Zuschauer verteilt, damit die Leute etwas zum Schreiben hatten“, erzählt Langosch. Zwölf Jahre später folgte das Debüt im Organisationskomitee.

Seit 1976 ist der Tiefenbacher das fleißigste Bienchen im Büro. „Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie lange das noch geht“, sagt Langosch. „Die Liebe zur Familie hat mich nach Gelsenkirchen gebracht. Und die Liebe zum Sport und zur Heimat bringt mich immer wieder nach Oberstdorf.“

Den Medaillenspiegel der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf finden Sie hier.