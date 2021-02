Das machen die Schneebläser bei der Nordischen Ski-WM

Joachim Götze aus Rettenberg leitet das Team der Schneebläser bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. So ist der Arbeitsalltag von ihm und seinem Team.

Sie sind die fleißigen Bienchen im Hintergrund: 1400 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgen bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf für einen möglichsten reibungslosen Ablauf. Täglich stellen wir einen der vielen Volunteers vor. Heute Joachim Götze aus Rettenberg.

Was machen die Schneebläser bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf?

Mit seinem Team sorgt Joachim Götze vor allem für faire Bedingungen auf der Schanze. Er organisiert die Arbeit der Schneebläser, die die Anlaufspur für die Skispringer und Nordischen Kombinierer präparieren. Momentan kommen dem 69-Jährigen die Witterungsbedingungen entgegen.

„Wir haben seit Dienstag die Spur durchgefräst, mit Besen gereinigt und die Tannenzweige in Plexiglashalterungen eingesetzt“, sagt Götze, der seit 14 Jahren an den Sprungschanzen in Oberstdorf und an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze im Einsatz ist. Abends wird die Anlaufspur mit einer Folie abgedeckt.

Viele Schneebläser kommen aus dem Oberallgäu

Am meisten Spaß hat Götze an der Arbeit mit seinem eingespielten Team. „Mit Albert Schmid, der als Chef für Anlauf und Spur zuständig ist, und den Helfern sind wir eine eingeschworene Truppe“, sagt Götze. Schmid habe die Schneebläser voller Lob auch als „saugeilen Haufen“ bezeichnet. Wegen der Kameradschaft und dem Sport fährt der Rettenberger immer wieder gerne nach Oberstdorf.

Die anderen Schneebläser kommen zum Großteil ebenfalls aus dem Oberallgäu – aber auch zwei „Exoten“ aus dem Schwarzwald sind bei diesjährigen WM Teil der Schneebläser-Mannschaft. Ursprünglich waren auch Schweizer eingeplant – nach der Reduzierung der Helferschar traten sie aber letztlich nicht den Weg nach Oberstdorf an.

Die Arbeit kann je nach Schnee- und Wetterlage aber auch anstrengend sein. „Es ist ein Ehrenamt Aber es geht letztlich darum, gleiche Verhältnisse für alle Athleten zu schaffen. Da nimmt man auch mal ein Schneetreiben in Kauf“, sagt Götze. Pro Schicht sind bis zu sieben Helfer im Einsatz, die dann mit starken Laubbläsern ans Werk gehen.

Das Publikum fehlt

Im oberen Bereich der Spur wurde auf Wunsch von Springern und Fernseh-Mitarbeitern auch schon mit Akkubläsern gearbeitet – wegen des Lärms. Ob ein Sprung gut oder schlecht war, erfuhren die Schneebläser bisher eigentlich nur durch die Reaktionen des Publikums. „Dieser schöne Geräuschpegel fehlt uns diesmal leider“, sagt Götze.

Bis zum Ende der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf ist der Schneebläser-Trupp im Einsatz. Der 69-Jährige hofft, dass die Sportler die Arbeit der Helfer zu schätzen wissen. „Von den Trainern haben wir schon öfters ein Lob bekommen“, sagt Götze. „Das ist ein Qualitätsmerkmal.“ Der Rentner hofft, dass zumindest der Grillabend der Helfer im Sommer stattfinden kann, bevor es dann im nächsten Winter wieder mit dem Laubbläser auf die Schanze geht.

