Obwohl bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf keine Fans in den Stadien sind, ist die Polizei rund um die Uhr auf Streife. Was die Herausforderungen sind.

28.02.2021 | Stand: 15:17 Uhr

Normalerweise stellen die Besucher die Polizei bei Sportgroßveranstaltungen in Oberstdorf vor die größte Herausforderung: Tausende strömten in Vor-Corona-Zeiten beispielsweise bei der Vierschanzentournee durch die Straßen des Ortes in die Skisprungarena. Doch obwohl die Sportstadien bei der Nordischen Ski-WM leer bleiben, stellen sich die Beamten am Wochenende auf einen Besucheransturm ein: den Ausflugsverkehr in die Oberstdorfer Berge und Täler.