Das erlebten eine Allgäuer Funktionärin und Fans aus Dientmannsried bei der WM

Was war gut bei dieser WM – und was schlecht? Eine Funktionärin und Fans aus dem Allgäu waren hautnah dabei.

05.03.2023 | Stand: 16:24 Uhr

Wie die Sportlerinnen und Sportler ist auch Lucia Joas heilfroh, dass die WM zu Ende geht. Anstrengende Tage liegen hinter der 32-Jährigen, die zwischen 2010 und 2016 unter ihrem Geburtsnamen Lucia Anger 43 Mal für Deutschland beim Langlauf-Weltcups an den Start gegangen war – und 2014 sogar bei Olympia in Sotschi am Start war. In Planica war Joas eines von zwei internationalen Jury-Mitgliedern beim Langlauf, kümmerte sich um den Start- und Wechselzonen-Aufbau im Stadion und achtete peinlich genau, dass in der Loipe die Regeln eingehalten wurden. Ein paar wenige Gelbe Karten wurden verteilt, „sonst liefen die sportlichen Wettkämpfe“ reibungslos.

Pistenbullys mit Problemen bei der Loipenpräparierung

Mit den Organisatoren vor Ort sei die Zusammenarbeit auch gut, aber teilweise auch herausfordernd gewesen. Leider habe der Wetterbericht nie gestimmt. Die Kritik von Katharina Hennig konnte sie bestätigen: Das anfangs eingesetzte Salz zur Wasserbindung bei warmen Temperaturen sei nicht das richtige gewesen – und auch mit den Pistenbullys haben es bei der Loipenpräparierung bis zum Schluss technische Probleme gegeben. „Das hat aber kaum einer bemerkt. Insgesamt war es eine tolle WM.“

Mit in Planica dabei: Fans aus Dietmannsried Bild: Thomas Weiß

Positiv angetan war, bei strahlendem Sonnenschein am Samstag, auch eine vierköpfige Fan-gruppe aus Dietmannsried . Kubo Mayr, weit gereister Bayern-Fan, musste nicht lange überlegen, um seinen Viertages-Trip nach Slowenien kurz und prägnant zusammenzufassen: Das slowenische Bier („Pivo“) habe „eine passable Trinkability“ (Trinkbarkeit), „das Futter war auch okay, aber die keramischen Abteilungen eine einzige Katastrophe.“ Ja, fehlende Toiletten und lange Warteschlangen an den wenigen Klo-Häuschen wurden zum Dauer-Ärgernis bei den Fans. Der Rest der Truppe war begeistert.

Allgäuer bekommen Tipps vom norwegischen Polizeipräsidenten

Stefan Höss schwärmte von den traumhaften kurzen Wegen im Tal der Schanzen, Markus Wiedemann vom sportlich überragenden Abschneiden vor allem der Allgäuer Athleten – und Eckhard Wenisch freute sich, dass die Gruppe nicht nur ein paar spannende Einblicke im deutschen Wachs-truck, sondern im Festzelt auch noch wertvolle Tipps vom norwegischen Polizeipräsidenten bekam. Details wurden nicht verraten, aber wer die Vier kennt: Es könnte um erste Kontaktaufnahmen zur nächsten WM gegangen sein. Die findet 2025 in Trondheim statt.

