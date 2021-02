Jeden Abend live: Der WM-Talk der Allgäuer Zeitung zur Nordischen Ski-WM in Oberstdorf

Auf Facebook berichten wir jeden Abend live um 19 Uhr von der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf 2021. Welche Themen unsere Redaktion am Mittwoch bespricht.

24.02.2021 | Stand: 12:16 Uhr

Auf Facebook meldet sich Redakteure der Allgäuer Zeitung jeden Tag live um 19 Uhr aus Oberstdorf von der Nordischen Ski-WM 2021. Wir sprechen über die aktuellen Geschehnisse des Tages: Welche Wettkämpfe sind besonders spannend? Was passiert in Oberstdorf außerhalb des WM-Geländes? Wie ist die Stimmung bei der "Geister-WM"?

Eröffnungsfeier der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf und Protestaktion

Am Mittwoch, 24. Februar, sprechen wir auf Facebook über die Eröffnungsfeier der WM und den geplanten Protest gegen die Nordische Ski-WM am Oberstdorf-Haus. Live zugeschaltet von der Schanze ist Stephan Schöttl von der Sportredaktion Kempten. Er erzählt, was bei der Eröffnungsfeier geplant ist. Ronald Maior von der Sportredaktion Immenstadt berichtet live aus dem Kurpark über die Protestaktion.

WM-Auftakt in Oberstdorf

Am Dienstag, 23. Februar, sprechen Michelle Aus dem Bruch vom Digitalteam, Stephan Schöttl von der Sportredaktion in Kempten und Ronald Maior von der Sportredaktion in Immenstadt zum Auftakt der WM über die Stimmung vor Ort. Daneben reden sie über die Highlights, die die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf bereithält und Exoten, die bei der Langlauf-Qualifikation am Mittwoch teilnehmen.

