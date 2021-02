Wo ist die WM-Euphorie in Oberstdorf? "Könnte fast meinen, es wäre November“

In zwei Wochen ist Eröffnungsfeier bei der Nordischen Ski-WM. Corona macht ein rauschendes Sportfest unmöglich. Wir machten uns trotzdem auf Euphorie-Suche.

09.02.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Klar, hinterher ist man immer schlauer. Wir hätten vielleicht bei der Drogenpolizei oder der Allgäuer Bergwacht nachfragen sollen, ob sie uns für ein paar Stunden so einen Spezialhund hätten borgen können. Eine Supernase, die uns beim Durchkämmen von Oberstdorf an der langen Leine durch die Gassen zieht und zielgenau dort hinführt, wo wir ansatzweise das finden, wonach wir suchen: WM-Euphorie. In genau zwei Wochen wird in der südlichsten Gemeinde Deutschlands die Nordische Ski-Weltmeisterschaft eröffnet – eine Sportgroßveranstaltung, die schon 1987 und 2005 im Oberallgäu gastierte und den Ort beide Male nachhaltig prägte. Ohne Zweifel wird auch diese bevorstehende WM, die wegen der Corona-Einschränkungen ohne Zuschauer und ohne Partys auskommen muss, ihre Spuren hinterlassen. Ob positiv oder negativ, darüber können die Einheimischen zur Zeit nur spekulieren.