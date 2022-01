Australien erklärt Visum von Djokovic erneut für ungültig und will ihn ausweisen

Die Regierung Australiens hat das Einreisevisum von Novak Djokovic erneut annulliert. Der nicht gegen Corona geimpfte Tennisstar verpasst die Australian Open.

14.01.2022 | Stand: 08:32 Uhr

Das berichtet die BBC am Freitagmorgen. Djokovic bleibt nun nur noch die Möglichkeit, die Entscheidung rechtlich vor einem Gericht anzufechten.

Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke nutzte sein persönliches Recht und hat das Visum für den ungeimpften Tennisprofi Novak Djokovic erneut für ungültig erklärt. Dies sei gut begründet und "im öffentlichen Interesse", teilte der Minister am Freitag mit.

Novak Djokovic in Australien: Wie geht es weiter?

Ob Djokovic gegen die Entscheidung vom Freitag Rechtsmittel einlegen wird und womöglich trotzdem an den Australian Open teilnehmen kann, war zunächst unklar. Die Hürden für den Weltranglisten-Ersten im Herren-Tennis sind nun aber sehr hoch.

Die Australian Open im Tennis sind das erste wichtige Grand Slam Turnier des Jahres und starten am kommenden Montag. Djokovic hat das Turnier bereits neun Mal gewonnen und ist Titelverteidiger.

Seit fast einer Woche beschäftigt der Krimi um seine Einreise in Australien nicht nur Sportfans und sorgt für großen Unmut bei vielen Einheimischen.

Lesen Sie auch

News im Fall Djokovic Kleiner Fehler, große Wirkung - Djoker macht falsche Angaben bei Einreise

Australien wurde von der Corona-Pandemie hart getroffen und musste mehrfach strikte Lockdowns verhängen. Im Land gelten strenge Regeln, viele Australier haben fast zwei Jahre harter Entbehrungen hinter sich.

Djokovic war die Einreise ins Land verweigert worden, weil er nicht gegen Corona geimpft ist und den Behörden die Dokumentation seiner medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht ausreichte. Zunächst wurde er deshalb in einem Abschiebehotel in Melbourne untergebracht.

Weil ihm dabei aber nicht genug Zeit zum Reagieren zugestanden wurde, kippte ein Richter das Einreiseverbot im Laufe einer Gerichtsverhandlung am Montag. Djokovic trainierte seither ganz normal und bereitete sich auf die Australian Open vor. Dort ist er Titelverteidiger, am Donnerstag war ihm der Serbe Miomir Kecmanovic als Gegner für die erste Runde zugelost worden.

Djokovic hatte falsche Angaben auf seinem Einreiseformular für Australien

Auf seinem Einreiseformular in Australien hatte der 34-Jährige zudem offenbar falsche Angaben gemacht. Djokovic war entgegen der Auskunft in den zwei Wochen vor dem Flug nach Australien auf Reisen in Spanien und seiner Heimat Serbien gewesen.

Am Mittwoch bestritt Djokovic absichtliche Falschangaben und die Gefährdung anderer Menschen, räumte aber Fehler im Umgang mit seinem positiven Testergebnis ein. Via Instagram wehrte er sich vor allem gegen zwei Vorwürfe: Weder habe er absichtlich eine falsche Angabe gemacht zu seinem Reiseverhalten in den 14 Tagen vor dem Flug ins Gastgeberland der Australian Open, noch habe er im Wissen seines positiven Coronatests im Dezember eine Veranstaltung mit Kindern besucht und sich dort ohne Maske bewegt.

Djokovic bezeichnete die "Fehlinformationen", die korrigiert werden müssten, als "verletzend und beunruhigend für meine Familie". Er räumte aber ein, dass er bei einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Equipe" am 18. Dezember bereits von seinem positiven Testergebnis wusste und den Termin dennoch nicht abgesagt habe. "Obwohl ich nach dem Interview nach Hause bin und mich für die vorgeschriebene Dauer in Isolation begeben habe, war das, nach genauerem Nachdenken, eine Fehleinschätzung und ich sehe ein, dass ich diese Verpflichtung hätte verschieben sollen", schrieb er.

Dass in seinem Einreiseformular fälschlicherweise angegeben wurde, er sei in den 14 Tagen vor seinem Flug nach Australien nicht gereist, bezeichnete Djokovic in seiner Ausführung als "menschlichen Fehler" seiner Agentin, "der sicher nicht absichtlich" geschehen sei.