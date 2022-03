Oberstdorf setzt an der Skiflugschanze ein Zeichen für Frieden

Die Organisatoren platzieren großes Peace-Symbol im Aufsprunghang der Skiflugschanze. Wie SC-Geschäftsführer Florian Stern die Aktion erklärt.

Während die weltbesten Skispringer am Wochenende an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf um Weltcup-Punkte kämpfen, tobt im etwa 2.000 Kilometer entfernten Kiew und in der Ukraine ein Krieg. Das Organisationskomitee in Oberstdorf hat sich dazu entschieden, ein Zeichen zu setzen und ein Peace-Zeichen aus Tannenreisig in den Aufsprunghang zu stecken.

Gerade in solch turbulenten Zeiten ist es wichtig, gemeinsam ein Zeichen für den Frieden zu setzen – darin sind sich die Organisatoren einig. Mit einem Durchmesser von etwa acht Metern ist das Peace-Zeichen aus Tannenreisig von weitem im Aufsprunghang zu sehen.

Peace-Zeichen an der Oberstorfer Schanze: "Zeichen der Verbundenheit setzen"

Florian Stern, Geschäftsführer der SC Oberstdorf Veranstaltungs-GmbH: „Natürlich beschäftigt uns der Ukraine-Russland-Konflikt. Es ist sicherlich surreal, wenige tausend Kilometer entfernt einen Weltcup durchzuführen. Aber die Stärke des Sport ist es, Menschen zu verbinden – egal, wo sie herkommen oder welche Hautfarbe sie haben. Aus diesem Grund möchten wir ein Zeichen der Verbundenheit setzen und so an diejenigen Menschen erinnern, die in diesen Zeiten um ihr Leben kämpfen. Wir sehen uns als große Skifamilie, die zusammenhält und gemeinsam für den weltweiten Frieden einsteht.“

Das Peace-Zeichen wird ab Samstag sowohl im Stadion als auch in den TV-Bildern zu sehen sein.

