Wer überträgt Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid heute Abend live?

Heute Abend um 21 Uhr trifft die Eintracht aus Frankfurt beim UEFA Supercup 2022 auf Real Madrid. So sehen sie das Spiel live im TV und im Stream.

10.08.2022 | Stand: 08:40 Uhr

Der Saisonstart für die Frankfurter Eintracht war alles andere als erfreulich - mit 1:6 ging man gegen den FC Bayern München unter.

Doch die Mannschaft rund um Trainer Oliver Glasner hat bereits in der vergangenen Saison gezeigt, dass sie trotz schwacher Leistungen in der Bundesliga dazu in der Lage ist, in den internationalen Wettbewerben stark abzuliefern. So gewannen die Frankfurter auch den UEFA Europapokal 2021/22.

Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid heute im UEFA Supercup 2022

Heute Abend geht es daher im UEFA Supercup 2022 gegen Real Madrid, den Sieger der UEFA Champions League aus vergangener Spielzeit. David gegen Goliath also. Doch wer weiß - vielleicht können die Frankfurter mit Neuzugang und WM-Held von 2014 Mario Götze ihre Leistungen aus der Europapokal-Saison 2021/22 wiederholen und ein weiteres Mal einen großen Favoriten niederringen. Gegen den großen FC Barcelona hat es schließlich auch schon geklappt. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Leistungsträger Filip Kostić nicht mit an Bord sein. Um ihn ranken sich Wechselgerüchte zu Juventus Turin.

Trainer Oliver Glasner sinnt über die beste Taktik gegen die "Königlichen" aus Madrid. Bild: Ronny Hartmann

So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream

Der Anstoß ist um 21 Uhr in Helsinki (Finnland)

in Helsinki (Finnland) RTL überträgt die Partie live im Free-TV

überträgt die Partie DAZN zeigt das Spiel per Stream im Internet

Übrigens: Das Duell heute Abend ist nicht das erste europäische Finale, in dem sich der Bundesligist und die "Königlichen" aus Madrid gegenüberstehen.

Mit 7:3 bezwang Real Madrid die Eintracht aus Frankfurt im Pokalfinale 1960

Bereits 1960 im Finale des Europapokals der Landesmeister - Vorgänger der Champions League - trafen die Mannschaften aufeinander. Damals gewann Madrid mit 7:3 und holte sich die Trophäe. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Frankfurter heute für die Final-Niederlage revanchieren können und den Pokal mit nach Deutschland bringen.

