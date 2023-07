Beim Oldtimer-Grand-Prix kann man Motorsportgeschichte erleben

Der Nürburgring beherbergt bereits zum 50. Mal Sportikonen der Motorsportgeschichte: Alle Informationen zum Oldertimer-Grand-Prix 2023 im August.

26.07.2023 | Stand: 10:50 Uhr

Bereits zum 50. Mal sind Wagen der "Goldenen Ära" neben DTM-Wagen der 70er Jahre anzutreffen oder Sportwagen bis ins Jahr 1965: Der Oldtimer-Grand-Prix steht mit seinen zwölf Rennen an. Ferrari, Maserati, Lotus, Porsche, Mercedes-Benz, Jaguar und Aston-Martin - Rennsportlegenden werden durch dreitägiges Programm im August auf dem Nürburgring in Szene gesetzt. Alle Informationen zum Termin, den Tickets und dem Zeitplan.

Wann findet der 50. Oldtimer-Grand-Prix statt?

Am zweiten Wochenende im August findet der Grand Prix für Oldtimer auf dem Nürburgring statt. Los geht es am Freitag, den 11. August 2023 bereits um 8 Uhr in der Früh. Ende ist hingegen am 13. August gegen 18 Uhr.

Beginn: Freitag, 11. August 2023, 8 Uhr

Ende: Sonntag, 13. August 2023, 18 Uhr

Wie viel kostet ein Ticket für den 50. Oldtimer-Grand-Prix?

Entweder kauft man sich ein Einzelticket für einen Tag oder aber das Wochenendticket. Für Kinder bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen mit Tickets ist der Eintritt gegen Altersnachweis frei. Für Schwerbehinderte inklusive Begleitperson gibt es 50% Rabatt.

Freitag: 35 Euro

Samstag: 69 Euro

Sonntag: 45 Euro

Wochenende: 89 Euro

Motorsport „made in Germany“ war in den 70ern spektakulär wie nie zuvor: Die Deutsche Rennsport-Meistesrchaft begeisterte damals wie heute die Fans. Beim OGP feiert sie ein stimmungsvolles Revival. Bild: Gruppe C / OGP

Mit den Tickets hat man Zugang zu allen geöffneten Tribünen und freien Zugang zum Fahrerlager. Darüber hinaus gibt es noch das limitierte Ticket "Südschleife Historic VIP Club" für 795 Euro: Goodyear VIP Lounge, Speisen & Getränke, Boxenführungen, Copilot auf der Nordschleife, Interview mit Motorsport-Legenden.

Wie sieht der Zeitplan für den 50. Oldtimer-Grand-Prix aus?

Für die drei Tage am zweiten Augustwochenende gibt es einen streng getakteten Zeitplan, der wie folgt aussieht:

Freitag, 11. August 8 – 08.15 Uhr - Warmup 8.15 – 8.40 Uhr - Formel 3 8.55 – 9.20 Uhr -1 CanAm&Sportscars / Groupe-C-Classics 9.35 – 10 Uhr - Golden Ära – Tourenwagen 10.15 – 10.45 Uhr - Dunlop Gentle Drivers ’65 10.45 – 11 Uhr - Pause 11 – 11.30 Uhr - HTGT um die Dunlop Trophy 11.45 – 12.15 Uhr - DRM Revival 12.30 – 12.55 Uhr - LURANI TROPHY 13.10 – 13.40 Uhr- FCD RacingSeries 13.55 – 14.35 Uhr - Zweisitzige Rennwagen und GT bis 1960/61 14.50 – 15.15 Uhr - Formel 2 UK 15.30 – 16 Uhr - Dunlop Gentle Drivers ’65 16.15 – 16.40 Uhr - Golden Ära – Tourenwagen 16.50 – 17.15 Uhr - HGPCA Front/Heck 17.25 – 17.55 Uhr - Vintage

Samstag, 12. August 8.15 – 8.35 Uhr - Warmup 8.35 – 9.40 Uhr - HTGT um die Dunlop Trophy 9.55 – 10.20 Uhr - Formel 3 10.35 – 11 Uhr - CanAm&Sportscars / Groupe-C-Classics 11 – 11.10 Uhr - Pause 11.15 – 11.40 Uhr - HGPCA Front 11.55 – 12.25 Uhr - FCD RacingSeries 12.40 – 13 Uhr - Demonstrationsfahrt: Formel1/Formel2 mit Motorsportlegenden 13.15 – 13.50 Uhr - Parade: Motor Klassik Leserlauf 14.05 – 14.30 Uhr - Golden Ära – Tourenwagen 14.40 – 15.05 Uhr - HGPCA Heck 15.15 – 15.45 Uhr - Demonstrationsfahrt: 00:30 OGP-Legenden 15.55 – 16.25 Uhr - Dunlop Gentle Drivers ’65 16.40 – 16.50 Uhr - Pause 17.05 – 17.30 Uhr - Formel 2 UK 17.45 – 18.10 Uhr - LURANI TROPHY 18.25 – 18.55 Uhr - Show Preview: Le Mans Start Vintage 19.10 – 19.40 Uhr - Vintage 19.55 – 20.25 Uhr - DRM Revival 20.40 – 21.45 Uhr - Zweisitzige Rennwagen und GT bis 1960/61



Die Monoposti der britischen HSCC Formula 2 gehören in diesem Jahr erstmals zum Programm des Oldtimer-Grand-Prix. Sie begeistern mit tollem Sport und öffnen ein Fenster hin zu einer faszinierenden Zeit im Motorsport. Bild: HSCC

Sonntag, 13. August 8 – 08.15 Uhr - Warmup 8.15 – 8.35 Uhr - Formel 3 8.50 – 9.20 Uhr - DRM Revival 9.35 – 10 Uhr - Demonstrationsfahrt: Formel1/Formel2 mit Motorsportlegenden 10.15 – 10.45 Uhr - CanAm&Sportscars / Groupe-C-Classics 11 – 11.25 Uhr - HGPCA Front/Heck 11.25 – 11.35 Uhr - Pause 11.50 – 12.15 Uhr - Formel 2 UK 12.25 – 12.50 Uhr - LURANI TROPHY 13 – 13.30 Uhr - Demonstrationsfahrt: OGP-Legenden 13.45 – 14.15 Uhr - Show Preview: Le Mans Start 14.30 – 15.35 Uhr - Zweisitzige Rennwagen und GT bis 1960/61 15.50 – 16.15 Uhr - Golden Ära – Tourenwagen 16.30 – 17.00 Uhr - FCD RacingSeries 17.15 – 17.45 Uhr - Vintage



Anfahrt zum 50. Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring

Von Kempten aus folgt man der A7 und A8 bis Karlsruhe, dann geht es weiter auf der A5 bis man auf die A6 weiterfährt. Beim Hockenheimring geht es weiter auf der A61 bis man nach rund 200 Kilometern bei Wehr Richtung Nürbürgring der Beschilderung folgt.