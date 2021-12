Oliver Kahn sitzt nun auch im Vorstand der Club-Vereinigung ECA

Oliver Kahn sitzt nun auch im Vorstand der Europäischen Club-Vereinigung ECA. Und wurde prompt zum Vize-Vorsitzenden ernannt.

02.12.2021 | Stand: 18:41 Uhr

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn hat seinen Sitz im Vorstand der Europäischen Club-Vereinigung ECA offiziell eingenommen. Dies teilte die ECA nach ihrem Treffen in Paris am Donnerstag mit. Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt; er tritt die Nachfolge von Michael Gerlinger, Direktor Recht beim deutschen Rekordmeister, an.

Rummenigge war jahrelang an der ECA-Spitze

An der Spitze der einflussreichen ECA stand jahrelang der einstige Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der als ECA-Ehrenvorsitzender im Frühjahr ins UEFA-Exekutivkomitee zurückgekehrt war.

