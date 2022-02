Größte deutsche Olympia-Chancen im Bob - K.o.-Spiel im Eishockey

Die deutsche Olympia-Mannschaft rechnet sich bei den Winterspielen in China auch am Dienstag bei einigen der neun Entscheidungen etwas aus.

14.02.2022 | Stand: 19:04 Uhr

Am besten sieht es am Dienstag bei Olympia 2022 im Zweierbob aus, dort führt zur Halbzeit Francesco Friedrich vor Johannes Lochner. Der entscheidende vierte Lauf beginnt um 14.50 Uhr deutscher Zeit.

Olympia 2022: Nordische Kombinierer starten im Einzel von der Großschanze

Zuvor zählen die deutschen Nordischen Kombinierer im zweiten Einzel zu den Medaillenanwärtern. Nach einem Sprung von der Großschanze folgt der Skilanglauf über zehn Kilometer (11.30 Uhr). Die deutschen Biathlon-Männer wollen in der Staffel (7.30 Uhr) ihr erstes Edelmetall dieser Spiele.

Skirennfahrerin Kira Weidle möchte bei der Damen-Abfahrt (4.00 Uhr) in die Medaillenvergabe eingreifen. Das Eishockey-Team strebt mit einem Sieg im Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (5.10 Uhr) den Einzug in das Viertelfinale an.

Kamila Walijewa darf im Eiskunstlauf trotz positiven Dopingtests starten

Olympiasieger gekürt werden außerdem bei den Teamverfolgungen im Eisschnelllauf, den Big-Air-Finals der Snowboarder und beim Ski Freestyle im Damen-Finale der Disziplin Slopestyle. Im Eiskunstlauf beginnt der Damen-Wettbewerb, in dem die russische Favoritin Kamila Walijewa trotz ihres positiven Dopingtests starten darf (11.00 Uhr).

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.

Lesen Sie auch