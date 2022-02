Olympia 2022: Ski Alpin Riesenslalom Männer - TV-Übertragung in Peking im Fernsehen und im Stream

Ab auf die Piste heißt es für die Spezialisten im Riesenslalom am Sonntag. Alle Informationen zur Übertragung im TV finden Sie hier.

11.02.2022 | Stand: 08:16 Uhr

Im Riesenslalom geht es für die Spezialisten am Sonntag an den Start. Zieht sich der Erfolg des Schweizers Marco Odermatt weiter durch? Der 24-Jährige ist in diesem Winter kaum zu schlagen. Im letzten Riesenslalom vor Olympia in Adelboden verwies er seine Konkurrenz deutlich auf die Plätze.

Zu Silber und Bronze fuhren Manuel Feller und Alexis Pinturault und Odermatt sichert sich damit seinen vierten Riesenslalom-Erfolg in diesem Winter. Neben Marco Odermatt gehören zum Favoritenkreis: Manuel Feller (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR), Alexis Pinturault (FRA), Luca De Aliprandini (ITA), Justin Murisier (SUI), Mathieu Faivre (FRA), Zan Kranjec (SLO), Filip Zubcic (CRO), Loic Meillard (SUI) und Lucas Braathen (NOR). Als deutscher Hoffnungsathlet gilt Alexander Schmid. Wo wird der Riesenslalom Männer bei Olympia im TV übertragen? Alle Informationen zu den Wettbewerben finden Sie hier.

Ski Alpin Riesenslalom Männer bei Olympia in Peking 2022 - Termine und Zeitplan:

Die Übertragung des Riesenslaloms der Männer bei Olympia 2022 in Peking wird einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt: im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD, im ZDF, auf Eurosport 1 und auf ORF 1

ARD und ZDF zeigen die Wettkämpfe auch in kostenlosen Livestreams im Internet. Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

Sonntag, 13. Februar, 2022: 3.15 Uhr (MEZ), ARD/Eurosport, Riesenslalom Herren Lauf 2 um 6:45 Uhr (MEZ)

Hier finden Sie eine Übersicht über die wechselnde Übertragung von Olympia 2022 in Peking im Fernsehen:

ARD-Übertragung:

Samstag, 05.02.202

Dienstag, 08.02.2022

Freitag, 11.02.2022

Sonntag, 13.02.2022

Montag, 14.02.2022

Mittwoch, 16.02.2022

Donnerstag, 17.02.2022

Sonntag, 20.02.2022

ZDF-Übertragung:

Freitag, 04.02.2022

Sonntag, 06.02.2022

Montag, 07.02.2022

Mittwoch, 09.02.2022

Donnerstag, 10.02.2022

Samstag, 12.02.2022

Dienstag, 15.02.2022

Freitag, 18.02.2022

Samstag, 19.02.2022

