Olympia 2022: So sehen Sie das Skispringen Mixed Team in Peking live im TV und im Stream

Die Skiadler sind wieder am Start: Im Skispringen Mixed Team gehen sowohl Frauen als auch Männer gemeinsam an den Start. Alle Informationen finden Sie hier.

04.02.2022 | Stand: 09:36 Uhr

Das Skispringen gehört zu Olympia dazu, schon von Beginn an. Zumindest der Wettbewerb der Männer. Erst 90 Jahre später durften auch die Frauen antreten. Als erste Olympiasiegerin schrieb Carina Vogt aus Degenfeld in Sotschi Sportgeschichte. Beim Skispringen Mixed Team an der Normalschanze geht die deutsche Mannschaft nun erstmals gemeinsam an den Start: Im Mixed-Team-Wettbewerb mit je zwei Frauen und Männern wird von der kleineren der beiden Schanzen gesprungen.

Olympia 2022: Wer ist aus dem deutschen Team am Start?

In Peking sind fünf Männer und vier Frauen gesetzt. Bei den Männern sicherten sich nach den beiden Topstars Karl Geiger und Markus Eisenbichler sowie Stephan Leyhe die Olympia-Neulinge Constantin Schmid und Pius Paschke die letzten Startplätze. Bei den Frauen sind bekannte Gesichter wie Pyeongchang-Zweite Katharina Althaus, Pauline Heßler, Juliane Seyfarth und Selina Freitag qualifiziert. Carina Vogt hatte verletzungsbedingt die Olympia-Norm nicht erreicht.

So sehen Sie Olympia 2022 in Peking live im TV und Stream:

Die Übertragung des Olympia-Riesenslalom 2022 in Peking wird einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt, wobei ARD und ZDF im Wechsel die Olympischen Spiele übertragen. Hier ein Überblick:

So sehen Sie das Skispringen Mixed-Team live im Fernsehen und im Live-Stream

Das Skispringen Mixed Team wird am Montag, 7.2., live im Free-TV im ZDF zu sehen sein. Ab 12:45 Uhr (MEZ) ist Beginn der Übertragung.

Im frei empfangbaren Fernsehen wird der das Skispringen Mixed Team außerdem auf Eurosport 1 und auf ORF 1 übertragen. ARD und ZDF zeigen die Wettkämpfe auch in kostenlosen Livestreams im Internet. Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

Olympia 2022: Wie sind die Medaillenchancen für das deutsche Team?

Das Team um Karl Geier, Markus Eichenbichler und Katharina Althaus rechnet sich Medaillenchancen aus. Auch wenn die Einzelspringer zuletzt etwas schwächelten, ist das Mixed-Team traditionell stark und wurde zuletzt viermal in Serie Weltmeister.

