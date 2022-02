Olympia 2022: Super-G der Männer - TV-Übertragung in Peking im Fernsehen und Live-Stream

Super-G der Männer bei Olympia 2022 in Peking. Alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und News vor dem Start finden Sie hier.

04.02.2022 | Stand: 09:35 Uhr

Die Speed-Fahrer gehen an den Start: Am Dienstag, 8. Februar, beginnen für die Männer im Super-G die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Auf der nagelneuen Piste auf dem Xiaohaituo Mountain in Yanqing messen sich die Besten der Besten um Olympia-Gold. Als deutsche Hoffnungsträger gehen Romed Baumann, Andreas Sander und Josef Ferstl an den Start. Zu den Top-Favoriten zählen hingegen aber andere Nationen: Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen kann auf Gold hoffen, genauso wie Beat Feuz aus der Schweiz und die Konkurrenz aus Österreich um die vorderen Plätze kämpfen werden.

So sehen Sie den Super-G der Männer bei Olympia 2022 live im TV und Stream:

Die Ski Alpin Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele kann man 2022 auf mehreren Sendern verfolgen. ARD, ZDF und Eurosport senden live im Free-TV und bieten auch Zusammenfassungen der täglichen Sportereignisse an.

8.2. 4.00 Uhr (MEZ) Super-G Männer ARD, Eurosport

Im Live-Stream sind die Wettkämpfe in Peking außerdem auf den Websites von ARD (sportschau.de, ARD Mediathek) und ZDF (sportstudio.de, zdfheute.de, ZDF Mediathek) kostenlos zu sehen. Der Eurosport Player bietet ebenfalls alle Wettkämpfe von Ski Alpin bei Olympia 2022 im Live-Stream und als Aufzeichnung in voller Länge an. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Hier finden Sie eine Übersicht über die wechselnde Übertragung von Olympia 2022 in Peking im Fernsehen:

ARD-Übertragung:

Samstag, 05.02.2022

Dienstag, 08.02.2022

Freitag, 11.02.2022

Sonntag, 13.02.2022

Montag, 14.02.2022

Mittwoch, 16.02.2022

Donnerstag, 17.02.2022

Sonntag, 20.02.2022

ZDF-Übertragung:

Freitag, 04.02.2022

Sonntag, 06.02.2022

Montag, 07.02.2022

Mittwoch, 09.02.2022

Donnerstag, 10.02.2022

Samstag, 12.02.2022

Dienstag, 15.02.2022

Freitag, 18.02.2022

Samstag, 19.02.2022

Weitere Informationen zu Olympia 2022 in Peking finden Sie im Blog zu Olympia und im Live-Ticker.