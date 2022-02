Männer-Abfahrt verschoben: So sehen Sie das Olympia-Highlight jetzt live

Ski-Abfahrt der Männer bei Olympia 2022 live: Am Montag, 7.2., kämpfen die Herren auf der Piste in Peking um Gold. Alles zur Übertragung im Free-TV und Stream.

Die Abfahrt der Männer ist wegen starken Windes verschoben worden. Statt am Sonntag kämpfen die Abfahrts-Herren bei Olympia in Peking jetzt am frühen Montagmorgen deutscher Zeit um Gold, Silber oder Bronze.

Seit 1935 ist Ski alpin durchgehend olympisch. Bei den Winterspielen 2022 messen sich Deutschlands Speed-Spezialisten in der Abfahrt mit der Weltelite. Im letzten Weltcup-Rennen vor Olympia konnten die Deutschen sich in Kitzbühel bereits in Stellung bringen (Lesen Sie hier die Ergebnisse). Das legendäre Hahnenkamm-Rennen ging allerdings nicht an das deutsche Speed-Team, sondern an die Schweiz: Beat Feuz schaffte damit den Hattrick auf der legendären Streif.

So sehen Sie das Abfahrtsrennen der Männer bei Olympia 2022 live im TV und Stream:

Olympia-Abfahrt Männer live auf ZDF , Eurosport und ORF1 am Montag, 7.2.2022, 5 Uhr (MEZ).



am Montag, 7.2.2022, 5 Uhr (MEZ). Live-Stream im ZDF ab 5 Uhr (MEZ) sowie unter sportschau.de. Eurosport Player bietet alle Wettkämpfe von Ski Alpin bei Olympia 2022 im Live-Stream und als Aufzeichnung in voller Länge. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Alle TV-Sender bieten auch Zusammenfassungen der täglichen Sportereignisse an. Das dürfte angesichts der Uhrzeiten der Ski-alpin-Events von Vorteil sein.

Als Favoriten gelten bei Olympia 2022 in der Abfahrt diese Herren:

Aleksander Kilde (NOR), Beat Feuz (SUI), Matthias Mayer (AUT), Marco Odermatt (SUI), Dominik Paris (ITA), Vincent Kriechmayr (AUT), Niels Hintermann (SUI), Johan Clarey (FRA), Bryce Bennett (USA), Otmar Striedinger (AUT), Max Franz (AUT)

Ergebnisse der Olympischen Winterspiele 2018:

1. Platz: Aksel Lund Svindal (NOR)

2. Platz: Kjetil Jansrud (NOR)

3. Platz: Beat Feuz (SUI)

Für das deutsche Team gehen an den Start: Romed Baumann (WSV Kiefersfelden), Josef Ferstl (SC Hammer e.V.), Simon Jocher (SC Garmisch e.V.), Andreas Sander (SG Ennepetal), Alexander Schmid (SC Fischen), Dominik Schwaiger (WSV Königssee e.V.), Linus Straßer (TSV 1860 München e.V.). Nachnominiert wurde zudem am 24. Januar Julian Rauchfuss (RG Burig Mindelheim).

