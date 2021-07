Olympia-Kurzvorschau für Entscheidungen am Samstag

Der 29-jährige Tristan Schwandke ist in Würzburg geboren. Nach der Grundschule zog die Familie nach Bad Hindelang ins Allgäu. 2011 absolvierte der Hammerwerfer das Abitur am Gymnasium in Sonthofen. Anschließend studierte er an der Hochschule Kempten Maschinenbau - neben dem Leistungssport.