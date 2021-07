Oberallgäuer Segler Philipp Buhl rückt bei Olympia auf sechsten Platz vor

Der Oberallgäuer Laser-Segler Philipp Buhl rückt bei den Olympischen Spielen auf den sechsten Rang vor. Kann er sich noch weiter nach vorne kämpfen?

Laser-Weltmeister Philipp Buhl hat sich am zweiten Tag der Olympia-Regatta in der Sagami-Bucht auf Platz sechs vorgearbeitet. Im zweiten Rennen der Serie verpasste der 31-jährige aus Sonthofen am Montag nur knapp seinen ersten Tagessieg und kreuzte als Zweiter die Ziellinie. In Rennen drei wurde er Elfter.

"Das waren auf dem drehenden und sehr böigen Kurs Enoshima sehr, sehr zufriedenstellende Ergebnisse, die man alle mit in der Wertung nehmen kann", sagte Buhl im Olympia-Hafen.

Mitglied aus Buhl Trainingsgruppe aktuell Erster

Das Feld der 35 Laser-Jollen führt mit dem Finnen Kaarle Tapper ein Mitglied aus Buhls Trainingsgruppe an. Bugl schwedische Sparring-Partner Jesper Stalheim liegt als Fünfter nach drei Rennen punktgleich vor Buhl. Als Vierter des Trainingsquartetts ist der Norweger Hermann Tomasgaard nach drei von zehn Rennen bis zum Medaillenfinale am 1. August Elfter.

Stalheim, der in Rennen zwei kenterte und Rennen drei gewann, sagte: "Wir sind eine sehr effektive Trainingsgruppe und dazu gute Freunde. Jeder von uns ist mit dieser Gruppe besser geworden." Doppel-Olympiasieger Robert Scheidt hat sich bei seiner siebten Olympia-Teilnahme nach dem zweiten Renntag als Achter ebenso in den Top Ten positioniert wie die weiteren Medaillenkandidaten. Die ausgefallene Wettfahrt vom Sonntag soll am Dienstag nachgeholt werden.

