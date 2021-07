Nach Silber in Tokio wird Ruderer Jason Osborne Radprofi

Nach der Silbermedaille im Leichtsgewichts-Rudern wechselt Jason Osborne aufs Fahrrad und will Radprofi werden.

Nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille wechselt Leichtgewichts-Ruderer Jason Osborne wie erwartet in den Radsport.

"Ich schließe es nicht aus, dass wir in Paris noch am Start sein werden. Für mich gibt es jetzt aber erst einmal eine andere Challenge mit dem Radfahren. Ich würde das gern mal versuchen und gucken, was da so geht", sagte Osborne am Donnerstag in Tokio. Zuvor hatte der Mainzer mit seinem Krefelder Teamkollegen Jonathan Rommelmann Silber im Leichtgewichts-Doppelvierer gewonnen. Rommelmann will nun sein Medizin-Studium abschließen.

Jason Osborne kann noch keine genauen Pläne nennen

Zu konkreten Plänen wollte sich Osborne, der in der Vergangenheit bereits bei den deutschen Straßenradmeisterschaften im Einzelzeitfahren teilgenommen hatte, nicht äußern. "Genaue Infos kann ich nicht geben", sagte der 27-Jährige. "Im Hintergrund habe ich da sehr gute Leute, die für mich gute Arbeit geleistet haben. Ich bin zuversichtlich, dass man einen guten Rennstall findet."

Infrage käme das österreichische Team Tirol-KTM, dass durch den früheren Biathleten Florian Lipowitz bereits gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht hat. Auch der deutsche Top-Rennstall Bora-hansgrohe folgt diesem Trend, nahm in diesem Jahr den Skibergsteiger Anton Palzer unter Vertrag.

