Holt Katha Althaus die erste Medaille? So sehen Sie das Frauen-Skispringen heute live im TV und Stream

Olympia 2022: Beim Skispringen der Frauen heute am Samstag hofft die Allgäuerin Katharina Althaus auf Gold in Peking. Es wird live im TV und Stream gezeigt.

05.02.2022 | Stand: 09:33 Uhr

Die deutschen Skispringerinnen starten heute am Samstag in die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Vor dem Team-Mixedwettbewerb am Montag geht es für die Damen zunächst um Gold, Silber oder Bronze im Einzel von der Normalschanze. Das deutsche Team führt bei den Frauen die 25-jährige Oberstdorferin Katharina Althaus an, die bereits bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang 2018 die Silbermedaille geholt hat.

Mit ihr im Team sind Juliane Seyfarth und Selina Freitag sowie Pauline Heßler. Carina Vogt verpasste die Olympia-Qualifikation nach einer Knie-OP und fährt nicht mit nach Peking.

Frauen-Skispringen: Olympia-Aus für Marita Kramer aus Österreich

Bitter hingegen werden die Olympischen Spiele für Konkurrentin Marita Kramer in Erinnerung bleiben. Die 20-jährige Österreicherin wurde kurz vor Beginn der Olympischen Spiele 2022 in Peking positiv auf das Coronavirus getestet und darf deshalb nicht mitfahren. Die Top-Skispringerin schafft es damit nicht mehr rechtzeitig, vier negative Tests vor der Abreise nach China vorzulegen. Kramer war in diesem Winter die bisher beste Skispringerin und galt daher für das Einzel am Samstag als Goldfavoritin. Von der Absage der Olympia-Hoffnung könnte die Allgäuerin Katharina Althaus profitieren, die bisher hinter Kramer die zweitbeste Athletin der laufenden Saison war.

Holt Althaus gleich am ersten offiziellen Wettkampftag die erste Medaille für Team Deutschland?

So sehen Sie das Skispringen heute der Frauen bei Olympia 2022 live im TV und Stream:

Einzel der Frauen von der Normalschanze, live in der ARD und auf Eurosport 1: Samstag, 5.2.2022, 11.45 Uhr (MEZ).

und auf Samstag, 5.2.2022, 11.45 Uhr (MEZ). Im Internet-Live-Stream beim ZDF, in der ARD und im Eurosport Player ab 10.35 Uhr.

in der und im Eurosport Player ab 10.35 Uhr. Eurosport Player bietet alle Wettkämpfe bei Olympia 2022 im Live-Stream und als Aufzeichnung in voller Länge. Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

Alle TV-Sender bieten auch Zusammenfassungen der täglichen Sportereignisse an. Das dürfte angesichts mancher Startzeiten in Peking von Vorteil sein.

Das Skispringen findet außerhalb von Peking statt

Das Skispringen der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wird 100 Kilometer nordwestlich der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen. In der Stadt Zhangjiakou steht das Snow Ruyi National Ski Jumping Centre. Es ist bei Olympia 22 Schauplatz des Skispringens.

