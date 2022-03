Olympiasiegerin Katharina Hennig belohnt sich mit erstem Urlaub seit acht Jahren

Vor wenigen Wochen holte sie in Peking noch zwei Medaillen, jetzt freut sich Katharina Hennig auf ihren ersten richtige Urlaub seit langem.

18.03.2022 | Stand: 10:33 Uhr

Für Skilangläuferin Katharina Hennig wird 2022 immer mehr das Jahr der ersten Male. Die erste Olympiamedaille in Peking mit Silber in der Staffel, dann der erste Olympiasieg im Teamsprint mit Victoria Carl - und nun die ersten ausgedehnten Ferien seit acht Jahren. "Am 19. April fliegen wir auf die Seychellen. Ich hatte jetzt fünf Jahre lang nach der Saison im Frühjahr immer Bundeswehrausbildung. Mein letzter großer Urlaub war noch vor meinem Abi 2014", sagte die 25-Jährige der "Sächsischen Zeitung" (Freitag). Die Reise hatte Hennig schon vor den Winterspielen gebucht. "Und ich habe gesagt: Entweder ist es Belohnung oder Trost."

Vor dem Urlaub noch zu den deutschen Meisterschaften

Die ganze Zeit am Strand wird die Sächsin dennoch nicht liegen. Das hält sie nicht aus. "Mein Trainer musste mir erst beibringen, dass ich im Sommerurlaub auch mal ein paar Tage sportlich nichts mache. Das musste mir schon einer sagen, dass ich das auch mal darf." Die Weltcup-Saison ist zwar beendet, doch einen wichtigen Einsatz hat Hennig noch. Anfang April finden die deutschen Meisterschaften in Oberwiesenthal statt. "Da schlafe ich zu Hause. Darauf freue ich mich sehr, weil ich ein Familienmensch bin. Ich habe es gern, viele Leute um mich herum zu haben", sagte Hennig.

Welche Eindrücke Hennig aus Peking mitgenommen hat, erzählt sie hier im exklusiven Gespräch.