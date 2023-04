Otte erreicht Achtelfinale beim Turnier in München

Oscar Otte steht beim Münchner Tennisturnier im Achtelfinale. Der 29 Jahre alte Davis-Cup-Profi, der im Vorjahr das Halbfinale erreicht hatte, gewann gegen den argentinischen Sandplatz-Spezialisten Sebastian Baez 6:3, 7:5.

18.04.2023 | Stand: 12:57 Uhr

Der Kölner verwandelte nach 1:26 Stunden seinen ersten Matchball und trifft in der nächsten Runde auf den deutlich schlechter platzierten Italiener Flavio Cobolli. Im Viertelfinale könnte es zum Duell mit Olympiasieger Alexander Zverev kommen.

Für Otte war der Erstrunden-Erfolg in München erst der vierte Sieg in diesem Jahr. Seit seiner Knie-Operation im vergangenen Sommer wartet der Deutsche auf große Erfolgserlebnisse auf der Tour. Das mit rund 560.000 Euro dotierte Turnier in München will Otte nutzen, um sich sein Selbstvertrauen zurückzuholen.

Neben Otte steht der Karlsruher Yannick Hanfmann bereits im Achtelfinale. Fünf weitere deutsche Profis können nachziehen.