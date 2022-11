Packung in Leverkusen: Union verliert Tabellenspitze

Das kam unerwartet: Union Berlin geht in Leverkusen unter und steht nicht mehr an der Spitze der Bundesliga. Bayer-Trainer Xabi Alonso kann aufatmen.

06.11.2022 | Stand: 17:28 Uhr

Union Berlin hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga nach fast zwei Monaten mit einer saftigen Klatsche verloren.

Am Sonntagnachmittag ging die Mannschaft von Trainer Urs Fischer mit 0:5 (0:0) bei Bayer Leverkusen unter und muss Platz eins dem FC Bayern München überlassen. Der Serienmeister hatte am Samstag mit einem 3:2 bei Hertha BSC vorgelegt.

Der ehemalige Unioner Robert Andrich (46. Minute), Moussa Diaby (56./58.), Adam Hlozek (68.) und Mitchel Bakker (76.) erzielten die Tore vor 30.210 Zuschauern und bescherten Leverkusens Trainer Xabi Alonso im achten Pflichtspiel den zweiten Liga-Sieg. Durch die zweite Niederlage der Berliner in den vergangenen Wochen, in denen sie zugleich sieben Pflichtspielsiege feierten, müssen sie erstmals seit dem sechsten Spieltag den Tabellenplatz eins wieder frei machen.

Schon unter der Woche hatten sich Union und Leverkusen das Weiterkommen im Europapokal gesichert, daher nahmen beide Trainer aufgrund der Doppelbelastung im Europapokal und der kommenden englischen Woche in der Bundesliga vier personelle Änderungen in ihrer Startelf vor.

Ex-Leverkusener Grill patzt im Union-Tor

Bayer-Coach Alonso musste kurzfristig auf Stürmer Patrik Schick (Adduktorenprobleme) verzichten, der allerdings seit Wochen seiner Form aus der Vorsaison (24 Tore) hinterherläuft. Auch Gäste-Trainer Fischer musste verletzungsbedingt umstellen, für den angeschlagenen Torwart Frederik Rönnow (muskuläre Probleme) stand Lennart Grill zwischen den Pfosten. Und der erst im Sommer von Leverkusen ausgeliehene Grill verlebte zunächst einen entspannteren Sonntagnachmittag - ehe er entscheidend patzte.

In der ersten Hälfte hatten die Leverkusener mehr Spielanteile, doch in der Offensive fehlt es zunächst wieder an Ideen und Umsetzungsvermögen. Die Berliner Hintermannschaft, vor dem Anpfiff mit nur neun Gegentoren beste Abwehr der Liga, wurde zwar gefordert, aber lange Zeit nicht vor ernsthafte Probleme gestellt. Die Unioner agierten abwartend und lauerten auf den richtigen Umschaltmoment.

Doch während in Hälfte eins keine Mannschaft zu einer echten Tormöglichkeit kam, begann zweite Hälfte mit einem Paukenschlag: Die erste Ecke des Spiels durch Kerem Demirbay nutzte Ex-Unioner Andrich gleich zur Bayer-Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Diaby auf 2:0 dank der Mithilfe der Unioner.

Nach einer abgewehrten Ecke der Gäste wollte der weit aufgerückte Torhüter Grill den Ball schnell wieder nach vorne spielen, legte ihn sich aber zu weit vor. Diesen Fehler nutzte Jeremie Fripong und bediente Diaby, der schließlich zum 2:0 traf und zwei Minuten später einen weiteren Konter sogar zum 3:0 abschloss.

Doch Leverkusen, auf einmal in Spiellaune und immer wieder mit Kontern, hatte Lust auf noch mehr Tore: Den Kantersieg machten Schick-Ersatz Hlozek per Hacke und Bakker in der Schlussphase perfekt.