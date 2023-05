Panthers gewinnen nach Verlängerung und führen in Playoffs

Wieder geht es zwischen den Florida Panthers und den Carolina Hurricanes in die Verlängerung, wieder trifft Matthew Tkachuk zum Sieg - aber diesmal schneller als beim ersten Erfolg.

21.05.2023 | Stand: 07:31 Uhr

Die Florida Panthers haben in den NHL-Playoffs auch ihr zweites Auswärtsspiel bei den Carolina Hurricanes gewonnen und sind in den Finals der Eastern Conference 2:0 in Führung gegangen.

Die Panthers holten einen 2:1-Sieg nach Verlängerung, mussten diesmal aber nicht ganz so lange bangen wie noch beim Auftakterfolg zwei Tage zuvor. Da war die Partie viermal in die Verlängerung gegangen und erst um kurz vor 2.00 Uhr morgens (Ortszeit) Schluss. Erneut erzielte Matthew Tkachuk den entscheidenden Treffer für die Panthers, die die Serie nun in den beiden anstehenden Heimspielen bereits für sich entscheiden können.