Julian Nagelsmann über Allgäuer Top-Talent Paul Wanner: "Ziel ist, dass er Stammspieler wird"

04.02.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Mit RB Leipzig wartet am Wochenende ein echter Härtetest in der Fußball-Bundesliga auf den FC Bayern München. Aber auch beim Spitzenspiel spielt das Allgäuer Top-Talent Paul Wanner eine Rolle in den Überlegungen von FCB-Trainer Julian Nagelsmann. "Paul macht es im Training grundsätzlich gut und hat für sein Alter schon viel Spielzeit bekommen. Diese wird er auch weiter bekommen", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel.

Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig: Nächste Bewährungsprobe für Paul Wanner?

Gut möglich also, dass nach den bisherigen drei Kurzeinsätzen Wanners in der Fußball-Bundesliga weitere Einsatzminuten gegen Leipzig dazukommen. Aber die Planungen des Rekordmeisters mit dem talentierten Linksfuß aus Amtzell bei Wangen gehen weiter.

FC Bayern: Das sind die Pläne mit dem Allgäuer Talent

"Ziel ist, dass er irgendwann bei uns Stammspieler wird. Deswegen haben wir mit ihm verlängert, deswegen habe ich um ihn gekämpft und einige Gespräche mit ihm geführt. Die waren wichtig, um ihn zu überzeugen", sagte Nagelsmann. "Jetzt geht es darum, dass er in diesem halben Jahr bei den Profis ankommt, durchgetestet wird."

Paul Wanner aus Amtzell hat seinen ersten Profi-Vertrag beim FC Bayern unterschrieben. Der 16-Jährige gilt als Top-Talent.

Wanner sei jedenfalls ein Spieler mit "sehr, sehr sehr großem Potenzial". Nagelsmann ist überzeigt, dass sowohl er als auch der FC Bayern "in den kommenden Monaten und Jahren viel Freude an ihm haben werden."

Paul Wanner: Über 64.000 Follower bei Instagram

Nachdem Wanner, der über seinen Heimatverein SV Amtzell und den FV Ravensburg nach München gekommen ist, seinen ersten Profivertrag beim Rekordmeister unterschrieben hat, stieg auch die Zahl seiner Follower auf Instagram rasant an. 64.200 Abonennten hat das Talent inzwischen, über 317.000 Personen gefiel der Beitrag über seine Vertragsunterzeichnung.

Auf Instagram bedankt sich Wanner unter anderem auch ausdrücklich bei Daniel Fürgut, der ihn im Nachwuchs des FV Ravensburg trainiert hatte, sowie bei seinem Neuro-Athletiktrainer Malte Hartmann und FCB-Nachwuchstrainer Alexander Moj.