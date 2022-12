"Der Spieler, der Mann, die Ikone": Die Fußballwelt reagiert auf den Tod von Pelé

Pelé ist im Alter von 82 Jahren gestorben. So reagieren Fußball-Stars wie Messi und Neymar auf den Tod des Ausnahme-Spielers.

29.12.2022 | Stand: 21:58 Uhr

Pelé ist tot: Brasiliens Fußball-Legende starb am Donnerstag im Alter von 82 Jahren. Die Fußballwelt trauerte online:

Leo Messi (Argentinien): "Ruhe in Frieden, Pelé."

Neymar (Brasilien): "Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit."

Kylian Mbappé (Frankreich): "Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Erbe wird niemals vergessen. Ruhe in Frieden, König."

Cristiano Ronaldo (Portugal): "Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento. Dem ewigen König Pelé nur ein "Ade" zu sagen, wird nie ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, den die gesamte Fußballwelt derzeit empfindet. Eine Inspiration für so viele Millionen, ein Referenz gestern, heute und für immer. Die Herzlichkeit, die Du mir immer entgegengebracht hast, wurde in jedem Moment erwidert, den wir geteilt haben, sogar aus der Ferne. Er wird nie vergessen werden und seine Erinnerung wird ewig in jedem einzelnen von uns fortleben, die wir den Fußball lieben. Ruhe in Frieden König Pelé."

Robert Lewandowski (Polen): "Ruhe in Frieden, Champion. Der Himmel hat einen neuen Star, und der Fußball verliert einen Helden."

Mesut Özil (Weltmeister 2014): "Ruhe in Frieden für eine der größten Legenden des Spiels. Dein Vermächtnis wird für immer leben. Ich bin mir sicher, dass der "FC Himmel" mit Maradona und Pelé zusammen für immer unbesiegbar sein wird."

Cafu (Brasilien): "Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass "man zum ewigen Leben geboren wird, indem man stirbt". Wir werden die ganze Ewigkeit haben, um im Haus des Vaters zusammen zu sein. Bis eines Tages, Pelé."

Sergio Ramos (Spanien): "Über eine Legende oder eine historische Figur zu sprechen, greift zu kurz. Einfach, O Rei hat uns verlassen. Der Fußball wird sich immer an dich erinnern. Ruhe in Frieden Pelé."

Rio Ferdinant (England): "Die Legende, die unter den Legenden am höchsten stand. Hatte immer Zeit für alle! Der Spieler, der Mann, die Ikone."

Andrej Schewtschenko (Ukraine): "An dein Erbe wird man sich immer erinnern. Mein Beileid an deine Familie. RIP, König."

Joseph S. Blatter (Ex-FIFA-Präsident, Schweiz): Sehr traurige Nachricht. Pelé hat uns verlassen. Die Welt betrauert den größten Fußballer in der Geschichte und eine wunderbare Persönlichkeit."

Real Madrid (Spanien): "Real Madrid C.F., sein Präsident und Vorstand bedauern zutiefst den Tod der Weltfußballlegende Edson Arantes do Nascimento, Pelé, einem der größten Spieler aller Zeiten. Pelé wird allen, die diesen Sport lieben, für immer in Erinnerung bleiben, und sein Vermächtnis macht ihn zu einer der großen Legenden des Weltfußballs."

FC Barcelona (Spanien): "Barça hat mit Trauer Kenntnis vom Tod von "Rei" Pelé, einem der größten Fußballer aller Zeiten, genommen. Er hat den Fußball größer denn je gemacht. Möge er in Frieden ruhen."

Deutsche Fußball Liga: "Die Fußballwelt trauert um einen der größten Spieler aller Zeiten. Ruhe in Frieden, Pelé."

La Liga (Spanien): "Eine Legende des Weltfußballs. La Liga drückt sein Beileid zum Tod von Pelé aus und spricht seiner Familie und seinen Freunden das tiefste Beileid aus. Ruhe in Frieden, O Rei."