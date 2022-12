Pelé ist tot. Brasiliens Fußball-Legende ist nach langer Krankheit mit 82 Jahren an Krebs gestorben.

Das melden übereinstimmend mehrere Medien. Pelé war seit längerer Zeit schwer an Leberkrebs erkrankt. Zuletzt wachte seine Familie am Krankenbett des 82-Jährigen in Brasilien.

Pelé gilt als der größte Fußballer der Geschichte und wurde mit Brasilien dreimal Fußball-Weltmeister.

Mehr in Kürze.