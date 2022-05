Phoenix-Coach Monty Williams Trainer des Jahres in der NBA

Der 50 Jahre alte Ex-Profi hatte sein Team in der regulären Saison zu einer Bilanz von 64 Siegen und 18 Niederlagen geführt und erhielt nun erstmals die Auszeichnung, wie die NBA mitteilte.

Hinter Williams, der mit 458 Punkten deutlich siegte, landeten Taylor Jenkins von den Memphis Grizzlies (270) und Erik Spoelstra von den Miami Heat (72).

This is the first NBA Coach of the Year Award for Monty Williams, who joins Cotton Fitzsimmons (1988-89) and Mike D’Antoni (2004-05) as head coaches to earn the honor with the Phoenix Suns.



