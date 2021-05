Platz zwei! Markus Eisenbichler verzückt die Fans in Oberstdorf

Markus Eisenbichler heißt der "Mann der Stunde" zum Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf. Der Siegsdorfer überraschte mit Platz zwei hinter dem japanischen Tournee-Favoriten Ryoyu Kobayashi. Beinahe hätte es sogar zum Sieg gereicht. Mehr über das Drama liest Du hier.

06.05.2021 | Stand: 14:30 Uhr

Jens Zimmermann und Helmer Litzke machen ihren Job am Stadionmikrofon der Vierschanzentournee in Oberstdorf schon viele, viele Jahre. Voller Leidenschaft und Inbrunst animieren sie das Publikum dazu, insbesondere den deutschen Springern oben am Startbalken eine Schallwelle der Begeisterung und ein Wimmelbild von zigtausend schwarz-rot-goldenen Fähnchen hochzuschicken. Gestern kam das Moderatoren-Duo beim Auftaktwettbewerb der Vierschanzentournee kaum hinterher mit ihrer Gute-Laune-Animation, schließlich trug nach einer überragenden Qualifikation am Samstag fast jeder vierte der insgesamt 50 Springer den DSV-Adler auf dem Anzug.

Zwölf Springer im Finale brachte den Deutschen vor Österreich, Polen und Norwegen (jeweils sechs Springer) zwar zwischenzeitlich den Meistbeteiligungspreis, kaufen konnten sie sich davon aber nichts. Doch Bundestrainer Werner Schuster sollte Recht behalten, dass mindestens einer seiner Jungs um den Sieg mitspringen könne. Es war am Ende sein Trainings-Weltmeister Markus Eisenbichler, der die Kohlen aus dem Feuer holte und als umjubelter Zweiter dem Dauersieger Ryoyu Kobayashi nicht nur Paroli bot, sondern dem 22-jährigen japanischen Überflieger auch gehörig auf den Pelz rückte. Die Winzigkeit von 0,4 Punkten fehlten dem 27-jährigen Siegsdorfer am Ende zu seinem ersten Weltcup-Sieg.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi siegte in Oberstdorf knapp vor Markus Eisenbichler. Bild: Ralf Lienert

Eisenbichler, der seinen zweiten Platz vom ersten Durchgang (133 Meter) mit einem Satz auf 129 Metern im zweiten verteidigte, sah sich aber nicht als Verlierer gegen Kobayashi (138,5/126,5): „Ich bin überglücklich und würde jetzt am liebsten heulen vor Glück.“ Lokalmatador Karl Geiger und Stefan Leyhe, die mit den Rängen zwölf und 13 nicht ganz ihre Erwartungen erfüllen konnten, freuten sich im Auslauf ausgelassen mit ihrem „Eisei“ über den Podestplatz ihres Teamkollegen. Warum es so gut klappte, Eisenbichler Im Überschwang des Erfolges zündete Bundestrainer Schuster zum Jahreswechsel sogar eine verbale Rakete in Richtung Konkurrenz: „Vielleicht ist das ja der Knotenlöser für Markus. Jetzt kommen eigentlich nur noch Schanzen, die er im Schlaf springen kann.“

Schuster entging freilich nicht, dass der ansonsten so coole Japaner Kobayashi im zweiten Durchgang Nerven zeigte: „Auch er musste Federn lassen.“ Will heißen: Trainer und DSV-Tross glauben weiter fest daran, nach den anstehenden Springen in Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen den Tournee-Gesamtsieg doch einmal wieder nach Deutschland zu holen - 17 lange Jahre nach Sven Hannawald.

Der Weg dorthin führt aber nur über Kobayashi.

Sympathische Szene am Rande: Lokalmatador Karl Geiger macht ein Selfie mit Fans. Der Oberstdorfer belegte als zweitbester Deutscher Platz zwölf. Bild: Ralf Lienert

Der 22-jährige Shooting-Star aus dem Land der aufgehenden Sonne demonstrierte mit seinem fünften Triumph im achten Weltcup-Springen dieser Saison erneut das stabilste Flugsystem - den Finalsprung mal ausgenommen. Auch Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer, der mit seiner Gesamtweltcup-Führenden Katharina Althaus das Tournee-Springen im mit 25 500 Zuschauer ausverkauften Stadion am Schattenberg live verfolgte, zeigte sich begeistert vom Sprungstil des Japaners. „Wahnsinn, wie er vom Schanzentisch weg beschleunigt. Das macht momentan den großen Unterschied“.

Bilderstrecke

Bildergalerie Vierschanzentournee am Sonntag

1 von 42 2 von 42 3 von 42 4 von 42 5 von 42 6 von 42 7 von 42 8 von 42 9 von 42 10 von 42 11 von 42 12 von 42 13 von 42 14 von 42 15 von 42 16 von 42 17 von 42 18 von 42 19 von 42 20 von 42 21 von 42 22 von 42 23 von 42 24 von 42 25 von 42 26 von 42 27 von 42 28 von 42 29 von 42 30 von 42 31 von 42 32 von 42 33 von 42 34 von 42 35 von 42 36 von 42 37 von 42 38 von 42 39 von 42 40 von 42 41 von 42 42 von 42 Zum Auftakt der 67. Vierschanzentournee in Oberstdorf verpasste Markus Eisenbichler nur knapp den Sieg. 25.500 Zuschauer feierten die Skisprung-Stars, deren Maß aller Dinge derzeit der Japaner Ryoyu Kobayashi ist. Nach seinem Sieg im Allgäu geht er als Favorit in den zweiten Wettbewerb: An Neujahr (14 Uhr ARD) findet das Springen in Garmisch-Partenkirchen statt. Bild: Benedikt Siegert/Ralf Lienert Zum Auftakt der 67. Vierschanzentournee in Oberstdorf verpasste Markus Eisenbichler nur knapp den Sieg. 25.500 Zuschauer feierten die Skisprung-Stars, deren Maß aller Dinge derzeit der Japaner Ryoyu Kobayashi ist. Nach seinem Sieg im Allgäu geht er als Favorit in den zweiten Wettbewerb: An Neujahr (14 Uhr ARD) findet das Springen in Garmisch-Partenkirchen statt. Bild: Benedikt Siegert/Ralf Lienert 1 von 42 Vierschanzentournee Finale Markus Eisenbichler Bild: Benedikt Siegert/Ralf Lienert Vierschanzentournee Finale Markus Eisenbichler Bild: Benedikt Siegert/Ralf Lienert

Die Mannschaftsleistung der DSV-Springer nannte Bauer „ebenfalls hoch ein. Und den zuvor hoch gehandelten Karl Geiger nahm Bauer explizit in Schutz: „Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ein Springen vor der Haustüre ist schwieriger als jedes andere. Du hast einfach nicht die Ruhe, die du für zwei richtig gute Sprünge brauchst.“ Geiger selbst wusste nicht so recht, wie er Rang zwölf, seine schlechteste Weltcup-Platzierung dieser Saison, erklären sollte: „Ich wäre gern noch etwas besser gesprungen, aber Eisei hat gezeigt, wie es geht. Dennoch bin ich happy. Das war eine coole Stimmung und ein solider Wettkampf.“

Es war aber auch ein Springen mit zahlreichen Überraschungen: Olympiasieger Andreas Wellinger stürzte ebenso vom Himmel wie die Norwegen-Stars Anders Fannemel und Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande. Der 24-jährige Ruhpoldinger sprach nach Rang 39 Klartext: „In der Quali ein Schritt nach vorn, heute wieder zwei zurück. Das ist scheiße.“ Während Wellinger darüber klagte, dass er am Schanzentisch „zu spät dran war und ins Leere sprang“, haderte Richard Freitag als 16. über sein abhanden gekommenes Fluggefühl: „Auf den ersten Metern stimmt es nicht. Das fühlt sich immer zu früh an.“

Glücksgefühle überkamen einmal mehr den Österreicher Stefan Kraft in seinem zweiten Wohnzimmer Oberstdorf. „Das war für mich ein perfekter Auftakt, nach so langer Zeit mal wieder aufs Stockerl zu kommen.“

P.S.: Du willst wissen, wie es hinter den Kulissen bei der Vierschanzentournee abläuft? AZ-Leser Josef Weizenegger hat es bei einer exklusiven Führung erfahren. Zu seinem Bericht geht es hier.