„Wiesel“ im Dauereinsatz für den VfB Durach

Jürgen Piller hat beim VfB Durach als einziger Akteur alle 21 bisherigen Saisonspiele absolviert. Der 23-Jährige verrät, woher sein Spitzname kommt.

Am Freitag hätte der VfB Durach eigentlich zum Jahresabschluss gegen Landesliga-Spitzenreiter 1. FC Sonthofen gespielt. Doch nach dem vorzeitigen Gang in die Winterpause, am Mittwoch vom Bayerischen Fußball-Verband beschlossen, fiel das letzte Heimspiel unter Flutlicht aus. Jürgen Piller hätte das Derby gegen Sonthofen gerne noch mitgenommen. „Klar, sie haben ein starkes Team. Aber wir haben uns schon im Hinspiel gut angestellt“, sagt Piller.

Von Verletzungen blieb Jürgen Piller in dieser Landesliga-Saison verschont

Besagtes Hinspiel Mitte August endete 0:0. Es war eine von bisher 21 Partien für den VfB Durach in dieser Landesliga-Saison. In allen Spielen stand Piller auf dem Platz. Er ist damit der Dauerbrenner unter den VfB-Spielern. „Es ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass ich alle Spiele absolviert habe“, sagt der 23-Jährige. „Wir haben eine gute Mannschaft. Ich war sehr froh, dass mir Trainer Alex Methfessel immer das Vertrauen geschenkt hat.“

Dazu kommt, dass Piller in dieser Saison von Verletzungen verschont blieb. Das war auch schon anders – in der Corona-Saison 2019/2021 kam Piller fast gar nicht zum Einsatz. Unter anderem ein Fußbruch sorgte für eine achtwöchige Zwangspause, außerdem plagten den 23-Jährigen immer wieder Rückenprobleme. „Ich habe mich wohl noch nie so intensiv auf eine Saison vorbereitet, habe auch extra meinen Urlaub abgesagt“, erzählt Piller. „Dazu war ich in fast jedem Training.“

Es scheint sich ausgezahlt zu haben, denn Piller gehört zu den auffälligsten Spielern in der Duracher Offensive. Der Außenbahnspieler kommt bisher auf vier Tore und drei Assists. Mit Dominik Portsidis in der Sturmspitze, Tobias Seger, Tim Seefried und Piller im Wechsel auf den Flügeln und Manuel Methfessel aus dem Mittelfeld ist der VfB für seine Gegner schwer ausrechenbar. „Mit meiner Ausbeute bin ich nicht so zufrieden. Bei so vielen Einsatzminuten müssten mehr Tore und Vorlagen rausspringen“, sagt Piller selbstkritisch. Aber das sei gleichzeitig ein Ansporn für die verbleibenden Landesliga-Spiele im kommenden Frühjahr.

Auch Bruder Markus spielt für den VfB Durach

Der Name Piller taucht auf den Spielberichtsbögen nicht alleine auf. Bruder Markus spielt ebenfalls beim VfB. „Wir kommen super aus. Er zieht mich eigentlich nie auf, sondern gibt mir immer positive Botschaften mit“, sagt Jürgen Piller. Die beiden Spieler aus Kleinweiler-Wengen schätzen am VfB den Zusammenhalt in der Mannschaft. „Ich kenne kein Team, bei dem das nur annähernd der Fall wäre“, sagt Jürgen Piller.

Was hinter dem Spitznamen des Durachers steckt

Da nimmt man als junger Spieler auch mal in Kauf, einen Spitznamen verpasst zu bekommen. In Pillers Fall war ein A-Jugend-Derby gegen den FC Kempten der Anlass. „Die erste Mannschaft hat zugeschaut und dabei wurde mir der Spitzname ’Wiesel’ verpasst – weil ich so flink und wendig bin“, sagt Piller schmunzelnd. „Inzwischen werde ich auf dem Platz fast nur noch so genannt. Aber das Team ist bekannt dafür, dass es in dieser Hinsicht sehr kreativ ist.“ VfB-Kapitän Thomas Echteler kennt diese Geschichte ebenfalls. „Jürgen ist abgesehen von seinen fußballerischen Qualitäten ein super Junge und brutal wichtig für uns“, sagt Echteler.

Dieses Lob will Piller im Frühjahr bestätigen. Der 23-Jährige ist sich sicher, dass der VfB Durach (derzeit Rang neun) in der Landesliga-Tabelle noch nach oben klettert. „Vor dem FC Kempten zu landen, wäre super“, sagt Piller.