"Debakel in der Königsklasse": Pressestimmen zur Niederlage der Bayern gegen City

Der FC Bayern München verliert mit 0:3 gegen Manchester City. Sogar die UEFA spottet über die Niederlage. Die Pressestimmen zur Partie.

12.04.2023 | Stand: 07:29 Uhr

Im Hinspiel des Champions League Viertelfinales verliert der FC Bayern München am Dienstag mit 0:3 gegen Manchester City. Die Bayern stehen damit vor dem Ausscheiden aus der Champions League. Für Trainer Thomas Tuchel schwindet nach dem DFB-Pokal-Aus der Bayern nun die Chance auf den zweiten Titel in dieser Saison. Die Pressestimmen.

"In einer höchst unterhaltsamen Königsklassen-Show verspielten die Münchner am Dienstag beim 0:3 (0:1) auch durch eigene Fehler nach der Pause eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Mittwoch zu Hause. Nur ein großer Abend kann die Bayern, die auch schon im DFB-Pokal vorzeitig gescheitert sind, nun noch retten." - Sportbuzzer

"Man City hat die größeren Chancen. Immer wieder spielen die Bayern vogelwild hinten raus, laden City ein. So fällt auch das zweite Tor." - Sportbild

"Der FC Bayern erlebt ein Debakel in der Königsklasse. Dayot Upamecano patzt gegen Manchester City schwer. Yann Sommer verhindert eine Klatsche." - Sport1

Champions League Viertelfinale: "Fehler der Münchner entscheiden die Partie"

"Am Ende entschieden die Fehler der Münchner die Partie, denn über 70 Minuten war dieses Spiel eigentlich komplett offen. Nach dem Halbzeit-Rückstand durch Rodris Traumtor (...) kamen die Münchner engagiert aus der Pause. Doch schon nach wenigen Minuten störten kleine Fehler deren aufkeimenden Spielfluss." - ZDF

"Das Spiel hatte neben den beiden europäischen Topteams aber noch einen weiteren Faktor: das Wetter. Extrem starker Wind und viel Regen beeinflussten die Partie durchaus, nahmen ihr in der Anfangsphase ein Stück weit die Klasse, weil der Ball nicht so lief, wie sich die Spieler das gewünscht hätten. Auch die Standfestigkeit litt unter den schwierigen Platzverhältnissen." - Sportschau

"Das Spiel zeigte so deutlich wie selten, wie sehr dem Rekordmeister nach dem Abgang von Robert Lewandowski ein Weltklasse-Neuner fehlt." - Focus Online

UEFA kann sich im Live-Ticker Bayern gegen City einen Spruch nicht verkneifen

Nach der Champions League-Niederlage des FC Bayern gab es Spott in den sozialen Medien. Doch nicht nur dort, selbst die UEFA, der Dachverband des europäischen Fußballs, konnte sich einen Spruch nicht verkneifen. Im Live-Ticker zur Partie schreibt der Verband in der 81. Minute "A penny for Julian Nagelsmann's thoughts right now..." (deutsch: "Ein Penny für Julian Nagelsmanns Gedanken"). Das ist eine englische Redensart und könnte man auch übersetzen mit "Wir wüssten jetzt gerne, was Julian Nagelsmann denkt...".

