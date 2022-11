Pressestimmen zu Deutschland gegen Japan: "Es droht eine historische Blamage"

Die Pressestimmen zum WM-Spiel Deutschland gegen Japan sind einstimmig: Das war nichts. Jetzt droht der Fußball-Nationalmannschaft eine "historische Blamage".

23.11.2022 | Stand: 21:37 Uhr

Pressestimmen zu Deutschland-Japan: Nach der Auftakt-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar sind sich die Kommentatoren einig: Der Frust ist berechtigt und das vorzeitige Aus Deutschlands bei der WM nahe. Die Presseschau im Überblick.

"Deutschland zerbricht gegen Japan in kürzester Zeit, weil die Anfälligkeiten des Bundestrainer-Systems eiskalt ausgenutzt werden, Flick fatale Wechselfehler begeht - und eine Elf ohne einen Tore schießenden Stürmer auf dem Feld steht." n-tv

"Die Niederlage gegen Japan hat all jene bestätigt, die schon vor der WM mögliche Schwachstellen im deutschen Kader angesprochen haben. So entspricht das Mittelfeld zwar gehobenen Ansprüchen, in der Defensive und im Sturm allerdings klaffen Lücken zur internationalen Spitze." Augsburger Allgemeine

"Eine einst so große Fußballnation versinkt im Mittelmaß, dem muss man einfach ins Auge sehen. Aktuell ist der deutsche Fußball eben nicht besser als Japan. Oder Ungarn. Das haben die letzten Turniere einfach gezeigt." Merkur.de

"Desaster-Start für Deutschland! Trotz Führung und haufenweise Chancen verliert Deutschland am Ende gegen Japan 1:2. Weil die Spieler von Trainer Hansi Flick vorne den Sack nicht zu machen. Und weil sie hinten klare Schwächen zeigen. Selbst unsere Besten liefern keine souveräne Leistung ab." Bild

"KATARstrophe zum WM-Start (...) Lange Zeit sieht es nach einem überzeugenden Auftritt der deutschen Mannschaft zum Auftakt der WM aus. Gegen Japan dominiert das DFB-Team über weite Strecken, verpasst aber die vorzeitige Entscheidung. Das wird bestraft. " Focus

"Das war nichts. Deutschland wirkt gegen Japan erst souverän – wird dann jedoch für viele kleine Fehler bestraft." Frankfurter Rundschau

"Ist das bitter! Deutschland hat zum WM-Auftakt mit 1:2 (1:0) gegen lange ungefährliche Japaner verloren, die das eigentlich überlegene DFB-Team mit einem späten Comeback schockten." Sport1

Presseschau zu Deutschland-Japan: Ist das bitter!

"Wenn sich die deutsche Mannschaft etwas vorzuwerfen hatte neben der schlechten Defensivleistung, dann dies: Trotz großer Überlegenheit und einer doch großen Anzahl an guten Möglichkeiten fehlte ein zweiter Treffer." RAN

"Ein WM-Spiel und alle Zuversicht ist dahin. Die einstige Fußballgroßmacht Deutschland verliert gegen Japan. Danach fallen viele deutliche Worte. Hilft das? Die Ausgangslage ist besorgniserregend, es droht eine historische Blamage." Welt

"Die Selbsteinschätzung der Deutschen vor ihrem ersten WM-Spiel entpuppt sich auch auf dem Platz als Selbsttäuschung. Nach dem Einknicken in der „One Love“-Diskussion fehlt der DFB-Elf auch die Widerstandskraft gegen die Japaner." FAZ "Tagelang war es bei diesem Turnier im DFB-Lager nur über außerfußballerische Dinge gegangen, die Debatte über die Binde hatte alles überlagert. Mit dem Start gegen Japan wollte man jetzt endlich "den Fokus auf den Fußball legen", wie aus dem Team immer wieder zu hören war. Aber jetzt hat der DFB auch noch ein massives sportliches Problem." Spiegel