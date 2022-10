Pressestimmen zu FC Augsburg - FC Bayern: "Wilder Ritt in der Arena"

In einem spannenden Spiel setzt sich der FC Bayern im DFB-Pokal gegen Augsburg durch. Die Pressestimmen sind sich einig: Ein Spieler machte den Unterschied.

20.10.2022 | Stand: 00:13 Uhr

Pressestimmen zum DFB-Pokal-Spiel FC Augsburg vs. FC Bayern: Der Außenseiter aus Augsburg lieferte dem Rekordmeister einen starken und mutigen Schlagabtausch. Am Ende gab aber ein Spieler den Bayern den entscheidenden Vorteil. Hier die Analysen und Stimmen zum Spiel.

"Es war ein wilder Ritt in der Augsburger Arena, der die gleichen Zutaten hatte wie das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams: ein mutiger FCA, ein spielerisch starker FC Bayern. Eine neue Komponente gab jedoch den Ausschlag: Eric-Maxim Choupo-Moting als Mittelstürmer traf zweimal und legte ein Tor der Münchner auf." Augsburger Allgemeine

"Die Augsburger hatten es dem FCB zunächst schwer gemacht. Mads Pedersen brachte die Gastgeber gar in Führung (9. Spielminute). (...) Doch nach der anfänglichen Schwächephase drehte die Nagelsmann-Elf auf." Sportbuzzer

"Wer das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg vom siebten Spieltag noch im Kopf hatte, fühlte sich zu Beginn des Pokal-Duells am Mittwochabend vermutlich an diese Begegnung erinnert. Augsburg spielte erneut mutig nach vorne, bemühte sich um hohe Ballgewinne und erzielte nach neun Minuten durch Mads Pedersen das 1:0. Im weiteren Verlauf erspielten sich die Münchner wieder zahlreiche Chancen - und wussten sie diesmal für sich zu nutzen." fussball.news

"Beim 5:2-Sieg im Pokal gegen Augsburg spielen die Bayern nach schwachem Start zauberhaft auf. Vor allem Eric Maxim Choupo-Moting (33) liefert mit zwei Toren und einer Vorlage ab." Bild

"Der FC Bayern kommt trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses von 5:2 in Augsburg schleppend ins Spiel, gerät in Rückstand, vergibt Großchancen. Doch Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting hilft, die Wende einzuleiten." Süddeutsche

"Eigentlich erstaunlich, dass der 33-Jährige sich in den vergangenen Wochen und Monaten nie zu Wort meldete, als alle Welt klagte, dass der FC Bayern in dieser Saison keinen Mittelstürmer mehr habe. Maxim Choupo-Moting lässt lieber Taten als Worte sprechen. Gut so. Zum 5:2-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg steuert der Angreifer gleich zwei Treffer bei." Abendzeitung

"Zwei Tore, eine Vorlage: Eric Maxim Choupo-Moting dreht für den FC Bayern binnen einer halben Stunde das Pokalspiel in Augsburg." FAZ

"Wie in den vergangenen beiden Jahren in Kiel und Mönchengladbach lag aber auch diesmal eine Bayern-Blamage in der Luft - allerdings nur eine knappe halbe Stunde lang." Kölner Stadtanzeiger

"Wie beim leidenschaftlichen Ligaspiel vor gut vier Wochen erlebten die 30.660 Zuschauer in der ausverkauften Augsburger Arena wieder ein spannendes Duell mit hart geführten Zweikämpfen." ZDF

"Beim 5:2-Pokalsieg der Bayern in Augsburg schießt Eric Maxim Choupo-Moting (33) den Rekordmeister fast im Alleingang weiter." Bild

"Der FC Bayern München hat den FC Augsburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 5:2 geschlagen. Damit steht der Rekordsieger im Achtelfinale, die Schwaben waren aber eine große Herausforderung." BR24

"Lange tut sich der deutsche Rekordmeister schwer mit den Schwaben. In der Schlussphase wird es dann turbulent." t-online