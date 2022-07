Pressestimmen zum Deutschland-Sieg: "Kopfball, Urschrei, Sieg"

Die deutsche Elf steht bei der Fußball-EM der Frauen im Finale. Das Traumfinale ist perfekt, heißt es in den begeisterten Pressestimmen. Hier der Überblick.

28.07.2022 | Stand: 07:28 Uhr

Deutschland besiegt Frankreich bei der Fußball-EM der Frauen und steht jetzt im Finale. Die Pressestimmen feiern die deutsche Elf begeistert. Allen voran Torschützin Alexandra Popp steht im Mittelpunkt. Hier der Überblick über die Reaktionen.

"Alexandra Popp flog, traf und siegte. Es war einfach unglaublich, was die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Halbfinale bei der Europameisterschaft am Mittwoch leistete." Der Tagesspiegel

"Oberdorfs Zweikämpfe sollten einen Platz im DFB-Museum bekommen" Der Spiegel

"Ab nach Wembley dank Alex Popp. In einem leidenschaftlich geführten Halbfinale gegen Frankreich ist die deutsche Kapitänin wieder die überragende Figur." Süddeutsche

"Kopfball, Urschrei, Sieg - Popp wuchtet DFB-Elf ins EM-Traumfinale" n-tv

"Traumfinale perfekt: Historische Popp führt Deutschland nach Wembley." Spox

2:1 gegen Frankreich: DFB-Frauen ziehen ins Finale von Wembley ein

Die deutschen Fußballerinnen setzen ihre Reise bei der EM fort. Im Halbfinale gegen Frankreich überragt Kapitänin Alexandra Popp. Im Endspiel von Wembley warten nun die Gastgeberinnen des Turniers. Die Bilder des Spiels.

"Der Klassiker steht an: Deutschland fordert im Endspiel der Frauen-EM 2022 England in Wembley. Im Halbfinale setzte sich die große Lust der deutschen Damen am Verteidigen gegen die individuelle Klasse der Französinnen durch. Wie schon in den Spielen zuvor konnte sich die DFB-Elf auf ihre Stürmerin Alexandra Popp verlassen. Die zog mit einer Legende gleich." Eurosport

"Deutschland dank historischer Popp-Show im EM-Finale" Sport1

"Traumfinale perfekt! Doppelte Popp schießt DFB-Frauen nach Wembley." Sky

Kronen Zeitung: "FINALE dank Popp! Deutsche kämpfen Frankreich K.o.!" Kronen-Zeitung (Österreich)

"Kapitänin mit Doppelpack: Popp steuert Deutschland ins EM-Finale" ORF (Österreich)

"Es scheint, die totzitierteste aller Fußballweisheiten gilt auch bei den Frauen. Ein Fußballspiel hat 90 Minuten, am Ende gewinnt Deutschland, eh schon wissen. Im Halbfinale lernte Frankreich diese Lektion, die DFB-Auswahl schickte die Equipe in Milton Keynes mit 2:1 auf die Heimreise." Der Standard (Österreich)

"Zur Belohnung gibt es nun das Finale gegen den Gastgeber England (Sonntag 18 Uhr/ARD). Ein ohnehin schon gelungenes Turnier bekommt die dramaturgisch beste Konstellation. " Frankfurter Rundschau