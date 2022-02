"Die Bayern arbeiten gerade an vielen offenen Baustellen" - Pressestimmen zum Spiel des FC Bayern in Salzburg

Pressestimmen zum späten 1:1 des FC Bayern München im Achtelfinale der Fußball-Champions-League bei Red Bull Salzburg - so fallen die Reaktionen aus.

17.02.2022 | Stand: 08:07 Uhr

Kingsley Coman hatte den FC Bayern erst in den Schlussminuten eines packenden Achtelfinal-Hinspiels in Salzburg in eine gute Ausgangsposition gebracht. In der ersten Halbzeit unterliefen der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zu viele Fehler gegen giftige Salzburger.

So fallen die Reaktionen der Presse in Österreich und Deutschland aus.

Pressestimmen zu Red Bull Salzburg vs. Bayern München in der Champions League

" Red Bull Salzburg jubelt über einen Achtungserfolg: Das jüngste Team der Champions League brachte die Nummer eins der Fußballwelt an den Rand einer Niederlage, hat nach dem 1:1 aber immer noch alle Chancen auf das Viertelfinale." - Salzburger Nachrichten





"Der FC Bayern hat schon angenehmere Zeiten erlebt. Die Situation bei den Münchnern ist nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Red Bull Salzburg weiterhin angespannt, zumal das blamable 2:4 vom Samstag in Bochum noch nachwirkt. Dass man nun am Mittwoch einen Last-Minute-Treffer von Kingsley Coman benötigte, um gegen einen klaren Außenseiter nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, trägt nicht zur Beruhigung bei." - kurier.at





" Red Bull Salzburg ist um ein Haar an einem historischen Erfolg vorbeigeschrammt! Österreichs Serienmeister führte im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern nach einem Tor von Junior Adamu (21.) lange 1:0, ehe Kingsley Coman in der 90. Minute noch der Ausgleich gelang." - krone.at





"Fast die nächste Peinlich-Pleite für die Bayern ! Nur vier Tage nach dem 2:4 in Bochum zittert der Rekordmeister auch in Salzburg . Die Bayern enttäuschen über weite Strecken des Spiels. Nicht Chelsea, Madrid oder Manchester machen den Bayern aktuell Angst. Viel eher Bochum und Salzburg !" - bild.de





"Das Spiel in Salzburg offenbarte ganz grundsätzliche Probleme, die den Klub, die Julian Nagelsmann gerade beschäftigen. Es geht um falsche Entscheidungen, fehlenden Konkurrenzkampf , um mangelnde Kommunikation und langfristig auch um dringend nötigen Konsens bei Transferfragen. Eine gemeinsame Philosophie, auf die sich die Verantwortlichen derzeit allem Anschein nach nicht einigen können. Die Bayern arbeiten gerade an vielen offenen Baustellen." - spiegel.de





"Die Bayern ließen nichts unversucht. Sie rannten an, sie bauten Druck auf, sie zwangen Salzburg zu Fehlern. Am Ende aber, als Schiedsrichter Michael Oliver ( England ) am Mittwochabend ein letztes Mal in seine Pfeife pustete, da mussten sich die Münchner mit einem Remis anfreunden. ... Die Bayern hatten beileibe keine schlechte Leistung abgeliefert - und nach 90 gutklassigen und unterhaltsamen Minuten zumindest ein Remis gerettet." - kicker.de





" Coman wird wieder Bayerns Glücksretter. Der Franzose bewahrt die Münchner mit seinem Last-Minute-Ausgleichstreffer vor einer Blamage in Salzburg . Im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse ist der Rekordmeister nun mächtig unter Druck. Bayern-Abwehr wackelt schon wieder." - abendzeitung.de