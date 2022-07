Pressestimmen zum Großen Preis von Frankreich: "Mamma mia, Ferrari"

Max Verstappen nutzt einen Patzer zum nächsten Sieg, für Charles Leclerc wird es bitter. Hier Pressestimmen zur Formel 1 in Frankreich heute.

24.07.2022 | Stand: 19:32 Uhr

Beim Großen Preis von Frankreich 2022 heute gewann Weltmeister Max Verstappen, während Herausforderer Charles Leclerc ein Debakel erlebte. Für Leclerc war es in Runde 18 bereits der dritte Ausfall der Saison - zu viel, um ganz vorne um den Titel mitzukämpfen. Hier Reaktionen und Pressestimmen zum Verstappen-Sieg bei der Formel 1 in Frankreich.

"Max Verstappen ist der erfolgreichen Titelverteidigung beim Grand Prix von Frankreich 2022 in Le Castellet einen Riesenschritt nähergekommen." formel1.de

"Wortreich beschreiben lässt sich der Zauber der Provence: erstklassiger Rosé, duftender Lavendel, farbenfrohe Märkte. Max Verstappen erlebte beim Großen Preis von Frankreich seine ganz persönliche Genussreise: brillanter Sieg in Le Castellet auf der Rennstrecke Paul Ricard, 25 wertvolle Meisterschaftspunkte und auf dem Podium ein kräftiger Schluck Champagner – so vergnügt sich ein Weltmeister." Süddeutsche

Max Verstappen takes his 7th race win of the season in his 130th race start for @redbullracing! 💪🏆#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/R5xJSDuUPr — Formula 1 (@F1) July 24, 2022

"Charles Leclerc hat in der 19. Runde des Großen Preis von Frankreich in Führung liegend die Kontrolle über seinen Ferrari verloren und ist nach einem Dreher in der Streckenbegrenzung gelandet. So wird das nichts mit dem Weltmeister-Titel! " Sport1

"Leclerc patzt & flucht" Sky Sport

Pressestimmen zur Fomel 1 in Frankreich: "Ein erneutes Desaster"

"Mamma mia, Ferrari. Ein Fehler hat Charles Leclerc die nächste Grand-Prix-Party versaut. Nach dem Ausfall des Monegassen jagte Weltmeister Max Verstappen ungefährdet zum Sieg beim Großen Preis von Frankreich. Der Red-Bull-Pilot gewann die Hitze-Schlacht vor dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell." RTL

"Charles Leclerc erlebt in Frankreich einen ganz bitteren Tag, während die deutschen Piloten ohne WM-Punkte bleiben." RP Online

"Für Ferrari war das Wochenende ein erneutes Desaster. Auch mit Perez auf P4 waren das wieder dicke Punkte für Red Bull, und Sainz konnte mit dem fünften Rang und der schnellsten Runde nur minimale Schadensbegrenzung betreiben. Mercedes feierte: Erstmals in der Saison 2022 standen beide Fahrer auf dem Podest." Motorsport Magazin

Wann kommt das nächste Formel 1-Rennen? Schon sehr bald: Im F1-Rennkalender 2022 steht am 31. Juli der Ungarn-GP auf dem Programm.