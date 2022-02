Pressestimmen zur FC Bayern-Pleite gegen Bochum: "Die Hauptschuld trägt Trainer Nagelsmann"

Der VfL Bochum schreibt mit seinem 4:2 gegen den FC Bayern Bundesligageschichte. Hier Reaktionen und Pressestimmen zur "historischen Abreibung" für den FCB.

Für den FC Bayern ist es eine Blamage: 4:2 unterliegt der Rekordmeister dem Aufsteiger Bochum. Ein Überblick über die Pressestimmen und Kommentare zum Spiel FC Bayerns vs. VfL Bochum zeigt: Ein Schuldiger ist für die Medien ziemlich eindeutig. Hier die aktuellen Reaktionen zum Spiel.

"Dass der FC Bayern München völlig überraschend mit 2:4 beim Aufsteiger VfL Bochum unterlag, daran hatte Julian Nagelsmann nämlich eine beträchtliche Mitschuld. Wie man das im Fußball-Jargon so schön sagt: Nagelsmann hat sich vercoacht." Spox

"Riesen-Überraschung am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga: Aufsteiger VfL Bochum hat den FC Bayern München mit einem Gala-Auftritt in der ersten Halbzeit überrollt und einen verdienten Heimsieg gefeiert." Sportschau

"Bochum demütigt dilettantischen FC Bayern" fcbinside

"Historische Abreibung für Bayern" Sport1

Pressestimmen zum Bochum-Sieg gegen den FC Bayern: "Was für eine Sensation"

"Der FC Bayern München kassiert am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum vier Treffer in der ersten Halbzeit und muss eine bittere Niederlage verkraften. Die Hauptschuld trägt Trainer Julian Nagelsmann, der sich mit seiner Systemausrichtung komplett verzockt." Focus

Bochums Trainer Thomas Reis jubelt nach dem Sieg seiner Mannschaft. Bild: Bernd Thissen, dpa

"Play-offs? Bochum antwortet den Bayern mit Vollgas-Fußball" Kicker

"Was für eine Sensation! Der VfL Bochum demütigt die Bayern, siegt mit 4:2! VIER! ZU! ZWEI!" Bild

"Vier Gegentore in der ersten Hälfte hatte der FC Bayern München in der Bundesliga zuletzt 1975 kassiert: Der VfL Bochum spielte sich in den ersten 45 Minuten in einen Rausch." Spiegel

"Furioser Kantersieg im Hinspiel, peinliche Pleite im Rückspiel – Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern ist ohne Kapitän Manuel Neuer mächtig ins Straucheln geraten." Stuttgarter Zeitung

"Die Generalprobe von Bayern München für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch in Salzburg ist gehörig danebengegangen." Kleine Zeitung (Österreich)