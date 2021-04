"Bayern fallen vor einem unaufhaltsamen Neymar auf die Knie" - Pressestimmen zum Aus des FCB

Der FC Bayern München ist gegen Paris Saint-Germain in der Champions League ausgeschieden. Aktuelle Pressestimmen huldigen vor allem PSG-Star Neymar.

14.04.2021 | Stand: 07:39 Uhr

"Im Hinspiel hatten die Bayern die Großchancen, vergaben sie, und Paris gewann. Diese erste Halbzeit war ein Spiegel jener Partie, wenn man bedenkt, dass im Spiegel alles verkehrt herum gezeigt wird. Diesmal übertraf sich die PSG-Offensive im Auslassen der Gelegenheiten." - spiegel.de

"Man kann Bayern München nur bedingt einen Vorwurf machen, dass ein 2:3 und 1:0 gegen Paris Saint-Germain nicht zum Weiterkommen im Viertelfinale reichen. Wer auf seine zwei besten Torjäger verzichten muss, auf Robert Lewandowski und Serge Gnabry, darf sich über eine mangelhafte Chancenverwertung nicht wundern." - sport1.de

"Im ersten Durchgang war PSG die eindeutig gefährlichere Mannschaft. Vor allem einer spielte mit den FCB-Verteidigern Katz und Maus: Neymar, der allerdings - nachdem sich die Bayern durch Sané und Kimmich angenähert hatten - an Neuer sowie gleich dreimal am Aluminium scheiterte." - kicker.de

Champions League: Pressestimmen aus Spanien loben Neymar von PSG

"Titelverteidiger Bayern München scheidet aus der Champions League aus. Eric-Maxim Choupo Motings Treffer reicht nicht, um das Viertelfinale noch zu drehen. PSG gelingt die Final-Revanche." - Daily Mail, England

"PSG schlägt den Champion in einer weiteren Ode an den Fußball. PSG und Bayern (0:1) haben ein "Fußballdenkmal" gesetzt, das im Louvre als eines der besten K.o.-Spiele in der Geschichte der Champions League ruhen sollte." - marca.com, Spanien

"Die Bayern fallen vor einem unaufhaltsamen Neymar auf die Knie." - Sport, Spanien

"Neymar zeigt sich - PSG haut die Bayern raus! Die beste Version von Neymar ist an diesem Dienstag gegen Bayern München zurückgekehrt. Der brasilianische Star spielt in der Viertelfinale der Champions League in einer Ausstellung von Qualität und Magie in den besten Optionen von PSG." - Mundo Deportivo, Spanien

"PSG leidet gegen Bayern - steht jedoch im Halbfinale der Champions League." - L'Équipe