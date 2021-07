Karim Benzema hat sich mit Corona infiziert und kann sich vorerst nicht mit der Mannschaft von Real Madrid auf die neue Saison vorbereiten.

Karim Benzema kann sich vorerst nicht mit der Mannschaft von Real Madrid auf die neue Saison vorbereiten. Der französische Fußball-Nationalspieler hat sich laut einem entsprechenden Test mit dem Coronavirus infiziert.

Das teilten die "Königlichen" am Freitag in einem zweizeiligen Statement mit. Weitere Angaben machte der Verein nicht. Die Saison in der Primera División beginnt für Real am 14. August mit dem Auswärtsspiel gegen Deportivo Alaves.