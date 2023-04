Rekord eingestellt: Woods schafft zum 23. Mal den Cut

Golf-Superstar Tiger Woods hat zum 23. Mal in Serie den Cut beim US-Masters geschafft und damit einen Rekord eingestellt. Diese Bestmarke hatten zuvor nur Südafrikas Golf-Legende Gary Player und Fred Couples aus den USA erreicht.

08.04.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Einen Tag nach dem Wetter-Drama mit drei umgestürzten Bäumen im Augusta National Golf Club qualifizierte sich der 47 Jahre alte Woods bei strömendem Regen für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der fünfmalige Masters-Sieger beendete am Samstag die am Vortag wegen Unwetter abgebrochene zweite Runde mit 73 Schlägen und lag mit insgesamt 147 Schlägen zur Halbzeit des ersten Major-Turniers des Jahres auf dem geteilten 49. Rang.

In hervorragender Form präsentierte sich Brooks Koepka. Der US-Amerikaner, der sein Geld auf der stark kritisierten und von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour verdient, lag zur Halbzeit des traditionsreichen Turniers im US-Bundesstaat Georgia mit insgesamt 132 Schlägen zwei Schläge vor dem Spanier Jon Rahm (134). Den dritten Rang nahm überraschend Sam Bennett (136) ein. Der 23-Jährige ist der US-Amateur-Meister und nach 36 Löchern so gut wie kein Amateur mehr seit 1956.