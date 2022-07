Riesen-Fußballparty im Ostallgäu!

Das war sogar was für ganz harte Fußball-Verweigerer: Beim Kick & Rock Fest im Ostallgäuer Eggenthal haben am Samstag hunderte Leute gefeiert. Und auch ein bisschen Fußball gespielt. Gewonnen? Verloren? Fast schon egal, die Party stand im Vordergrund. Die schönsten Fotos siehst Du auf allgaeu.life .

15.07.2022 | Stand: 10:21 Uhr

800 Fußballer, vier Plätze, 192 Spiele, über 150 freiwillige Helfer und unglaublich viel Spaß: Das sind die reinen Zahlen der zwölften Auflage von „Kick & Rock”, dem größten Hobbyfußball-Turnier der Region, das am Samstag in Eggenthal ausgetragen wurde.

Kick & Rock in Eggenthal

„Es war einfach ein gigantisches Fußballfestival, bei dem alles wieder super gelaufen ist”, freute sich Organisator Andreas Dempfle, der zugleich auch zweiter Vorstand beim SV Eggenthal ist. Wie schon in den Jahren zuvor lockte die Mischung aus Fußball und Festival zahlreiche Kicker aus der gesamten Region an.

In 16 Gruppen wurden bis am frühen Nachmittag die Teilnehmer für die KO-Phase gesucht. Gespielt wurde teils mit Riesen-Handschuhen, Strohhüten, von der Seite angefeuert in Kostümierung. Für Urlaubs-Feeling sorgten die H5N1-Bomber: Die Mannschaft aus Maierhöfen ( Westallgäu) hatte diesmal ein kleines Strand-Areal am Platzrand aufgebaut, mit Sand versteht sich. „Ich kann allen Beteiligten nur Danke sagen”, freute sich Vorstand Andreas Dempfle, der damit auch die rund 150 Helfer meinte, die tagelang auf- und den kompletten Sonntag über auch wieder abbauten. Sportlich endete das Turnier mit einer Überraschung.

Im Finalspiel siegte die Mannschaft „Stiller & Friends” gegen „Die Dönertüten” mit einem 3:1 nach Neun-Meter-Schießen. Die Jungs und Mädels aus Eggenthal, Dirlewang und Mindelheim standen vorher nicht auf der Favoritenliste. Sie waren das vierte Mal beim Turnier dabei, schafften es im ersten Jahr bis ins Viertelfinale, schieden dann aber zwei Mal schon in der Gruppenphase aus. Spieler Christopher Siller verriet die Erfolgstaktik: „Man braucht einen guten Mix aus Leuten, die ein bisschen kicken und feiern können.”

Angetreten sei man klar mit dem ehrgeizigen Ziel nach dem zweimaligen Vorrunden-Aus diesmal den ersten Platz zu holen, meinte der 28-Jährige grinsend. Im Halbfinale hatten sich „Stiller & Friends” mit 3:2 gegen „FSK 18” durchgesetzt, „Die Dönertüten” siegten gegen „Juventus Urin” ebenfalls mit 3:2. „Mich freut es, dass eine Mannschaft mit Jungs und Mädels gewonnen hat. Das unterstreicht nochmals, wie genial dieser Fußballtag war”, sagte Organisator Andreas Dempfle, der von sportlich überaus fairen Partien berichtete. S

o gab es bei den Spielern allenfalls kleinere Verletzungen, etwa dicke Knöchel. Der Tag endete mit einer großen Party im Festzelt und mit dem bekannten DJ Mashup Germany an den Plattentellern. „Ähnlich wie schon 2016 war wieder richtig viel los”, berichtete Dempfle.

Er und auch die Gewinner von „Stiller & Friends” sind sich einig: 2018 steht die nächste Runde von „Kick & Rock” schon im Terminkalender. „Da sind wir auf jeden Fall dabei und wollen unseren Titel verteidigen”, kündigte Siller an.