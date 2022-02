Riesenpech für Moore: Drei Eigentore in einer Halbzeit

Diesen "Hattrick" brauchte wirklich niemand: Die drei Eigentore der neuseeländischen Fußball-Nationalspielerin Meikayla Moore in einem Spiel sorgten auch Tage danach noch für Mitgefühl.

22.02.2022 | Stand: 11:59 Uhr

Am Sonntag hatte die 25-Jährige beim SheBelieves Cup in den USA einen besonders gebrauchten Tag erwischt. Im Spiel gegen die US-Nationalelf traf die Verteidigerin vom FC Liverpool in der 5., 6. und 36. Minute - ins eigene Netz.

In der 40. Minute wurde sie ausgewechselt, die USA gewannen 5:0. "Nach dem Rückschlag kommt das Comeback, Kopf hoch", kam Zuspruch vom Fan-Account des FC Liverpool. "Ich weiß, dass es im Moment nicht schön ist, aber ich bin zuversichtlich, dass sie sich davon erholen wird", sagte Moores Vereinstrainer Matt Beard.