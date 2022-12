So sehen Sie den Riesenslalom der Frauen vom Zauberberg heute live im TV und Stream

Im TV und Livestream steht zwei Riesentorläufe und ein Slalom der Frauen auf dem Programm. Hier werden die Weltcup-Rennen aus Semmering übertragen.

27.12.2022 | Stand: 09:45 Uhr

Gleich zwei Rennen im Riesenslalom der Frauen finden in diesem alpinen Weltcup-Winter 2022/2023 in Österreich am Semmering - Hirschenkogel statt. Der Riesentorlauf (RTL) heute am Dienstag nach Weihnachten am Hausberg Ost-Österreichs ist der Ersatztermin für Sölden. Das RTL-Rennen der Damen war vor wenigen Wochen aufgrund des Wetters ausgefallen.

Die Technik-Spezialistinnen beenden ihr Weltcup-Jahr am 29. Dezember mit einem Nachtslalom. Es ist das 14. Mal, dass der alpine Ski-Zirkus Station macht im Herzen der Region Wiener Alpen.

Hier finden Sie Zeitplan und Infos zu TV-Übertragungen und Live-Streams, Sender, Startliste und Ergebnisse zum Ski-Alpin-Weltcup am Semmering-Hirschenkogel.

Ski-Weltcup der Frauen in Semmering in Österreich - Termine und Rennen

27. Dezember 2022

10 Uhr: 1. Durchgang Riesenslalom der Frauen am Zauberberg 13 Uhr: 2. Durchgang Riesenslalom der Frauen am Zauberberg

28. Dezember 2022 10 Uhr: 1. Durchgang Riesenslalom der Frauen am Zauberberg 13 Uhr: 2. Durchgang Riesenslalom der Frauen am Zauberberg

29. Dezember 2022

15 Uhr: 1. Durchgang Nachtslalom der Frauen am Zauberberg 18.30 Uhr: 2. Durchgang Nachtslalom der Frauen am Zauberberg



Werden Riesenslalom und Slalom aus Semmering live im TV und als Livestream übertragen?

Ja, die Rennen aus der Region Wiener Alpen werden im BR (Dienstag), im ZDF (Mittwoch) auf Eurosport und auf ORF 1 übertragen. Einen Livestream gibt es beim BR, im ZDF und auch auf dem Eurosport-Player (kostenfrei bei DAZN, sonst kostenpflichtig).

Riesentorlauf Frauen in Semmering am 27.12.22: 1. Durchgang Live im BR Fernsehen (Kommentator: Tobias Barnerssoi, Moderation: Markus Othmer) von 10 Uhr bis 10.50 Uhr sowie auf Eurosport und auf ORF1 (Kommentator Ernst Hausleitner mit Alexandra Meissnitzer).

Riesentorlauf Frauen in Semmering am 27.12.22: 1. Durchgang Live im BR Fernsehen (Kommentator: Tobias Barnerssoi, Moderation: Markus Othmer) von 10 Uhr bis 10.50 Uhr sowie auf Eurosport und auf ORF1 (Kommentator Ernst Hausleitner mit Alexandra Meissnitzer).

Riesentorlauf Frauen in Semmering am 27.12.22: 2. Durchgang Live im BR Fernsehen (Kommentator: Tobias Barnerssoi, Moderation: Markus Othmer) von 12.50 Uhr bis 14 Uhr sowie auf Eurosport und auf ORF1 (Kommentator Ernst Hausleitner mit Alexandra Meissnitzer).

Riesentorlauf Frauen in Semmering am 28.12.22: 1. Durchgang im ZDF (Reporter: Julius Hilfenhaus) Zusammenfassung um 12.45 Uhr sowie live auf Eurosport und auf ORF1 ab 9.30 Uhr (Kommentator Ernst Hausleitner mit Alexandra Meissnitzer)

Riesentorlauf Frauen in Semmering am 28.12.22: 2. Durchgang Live im ZDF (Reporter: Julius Hilfenhaus) ab 13 Uhr sowie auf Eurosport und auf ORF1 (Kommentator Ernst Hausleitner mit Alexandra Meissnitzer).

Slalom Frauen in Semmering am 29.12.22: 1. Lauf im ZDF sowie auf Eurosport und ab 14.45 UIhr auf ORF 1 (Kommentar von Ernst Hausleitner mit Thomas Sykora)

Slalom Frauen in Semmering am 29.12.22: 2. Lauf Livestream online im ZDF Sportstudio ab 18.20 Uhr mit Reporter Julius Hilfenhaus sowie live im TV bei Eurosport und bei ORF 1 (Kommentar von Ernst Hausleitner mit Thomas Sykora)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

Aktuelle Startlisten werden immer am Vortag unter anderem auf der Website der FIS veröffentlicht.