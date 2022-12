Live im TV und Stream: Alle Infos zum Riesenslalom und Slalom der Herren am Wochenende in Val d'Isere

Im TV und Livestream stehen im alpinen Ski-Weltcup 2022/23 der Männer am Wochenende in Val d'Isere Herren Slalom und Riesenslalom auf dem Zeitplan.

Am vergangenen Wochenende standen die Zeichen auf Speed mit Super-G und Abfahrt in Beaver Creek ( USA), dieses Wochenende wird es wieder technischer: Die Herren fahren Riesenslalom (Samstag) und Slalom (Sonntag) in Val d'Isere in Frankreich.

Wo werden Slalom und Riesenslalom der Herren übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream beim Ski Alpin? Infos und Zeitplan aktuell zur Übertragung bei ARD, ZDF oder Eurosport live im TV und in den Mediatheken hier.

Termine Ski-Weltcup Herren 2022/23: Wann finden die Männer-Skirennen in Val d'Isere statt?

10.12.2022 9.30 Uhr : Riesenslalom der Herren in Val d'Isere, 1. Durchgang 12.30 Uhr: Riesenslalom der Herren in Val d'Isere, 2. Durchgang

11.12.2022 9.30 Uhr: Slalom der Herren in Val d'Isere, 1. Durchgang 12.30 Uhr: Slalom der Herren in Val d'Isere, 2. Durchgang



Riesenslalom und Slalom in Val d'Isere live im Fernsehen: Wer überträgt Ski Alpin am Wochenende?

Während das ZDF sich auf Skispringen und Eishockey konzentriert, wird man bei den Spartensendern fündig: Eurosport zeigt die Rennen aus Val d'Isere teils live, teils als Aufzeichnung.

Herren Riesenslalom in Val d'Isere am 10.12., erster Durchgang: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Startzeit 9.15 Uhr MEZ)

und (Startzeit 9.15 Uhr MEZ) Herren Riesenslalom in Val d'Isere am 10.12., zweiter Durchgang: Aufzeichnung auf Eurosport 1 (Startzeit 14.30 Uhr MEZ), live auf ORF 1 (Startzeit 12.15 Uhr MEZ)

(Startzeit 14.30 Uhr MEZ), live auf (Startzeit 12.15 Uhr MEZ) Herren Slalom in Val d'Isere am 11.12., erster Durchgang: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Startzeit 9.15 Uhr MEZ)

und (Startzeit 9.15 Uhr MEZ) Herren Slalom in Val d'Isere am 11.12., zweiter Durchgang: Live auf Eurosport 1 und ORF 1 (Startzeit 12.45 Uhr MEZ)

ORF 1 ist in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar. Eurosport 2 hingegen ist nicht überall verfügbar und kostenlos.

Die Ski-alpin-Weltcup-Rennen der Männer aus Val d'Isere 2022 werden auch im Livestream von Eurosport Player, und den Streaming-Plattformen DAZN und Joyn gezeigt, die allerdings alle kostenpflichtig sind.

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream zum Ski-Weltcup der Männer aus Val d'Isere?

Gratis sieht man die Rennen in der Mediathek des ZDF an diesem Wochenende und im Livestream:

Während die Damen bereits in Levi Slalom und Riesenslalom gefahren sind, ist es für die Herren der erste Slalom in dieser Saison. Zu den Favoriten zählt der Norweger Henrik Kristoffersen. Für das DSV-Team ist die größte Hoffnung im Slalom Linus Straßer. In der vergangenen Saison konnte er sich den Sieg in Garmisch-Partenkirchen sichern. Im Riesenslalom setzen die Deutschen auf Alexander Schmid, der sich beim Saisonauftakt in Sölden auf Rang 8 platzieren konnte.